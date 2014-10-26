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Dünya

Uruguay Devlet Başkanı Mujica görevine veda ediyor

Uruguay’da seçmenler yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Mevcut Başkan Mujica Anayasa gereği yeniden aday olamıyor

26 Ekim 2014 17:24

Uruguay’da 2,6 milyon seçmen yeni devlet başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor. Anayasaya gereği yeniden aday olamayan dünyanın en yoksul başkanı Jose ‘Pepe’ Mujica seçimlerin ardından görevine veda edecek ve 1 Mart 2015'te görevini yeni başkana devredecek.

Vatan’da yer alan habere göre, Güney Amerika’nın özgürlükler ülkesi Uruguay’da seçimlerin favori ismi, iktidar partisi Frente Amplio’nun (Geniş Cephe) adayı eski başkan Tabare Vazquez. Son anketler Vazquez’i yüzde 43′le önde gösteriyor ancak seçimlerin büyük sürprizi Partido Nacional (Ulusal Parti) adayı 41 yaşındaki Lacalle Pou’nun yüzde 32′lik oy oranı, ikinci turun oldukça çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Brezilya ikinci tur seçimlerinin sağ adayı Aecio Neves’i gibi, sağ eğilimli Ulusal Parti’nin 2019 seçimleri için hazırladığı Lacalle Pou’nun anketlerde bir anda öne geçmesi akıllara, Güney Amerika’da popülist sol iktidarların sonu mu geliyor sorusunu getiriyor.

Seçimlerde aynı zamanda 99 sandalyelik meclis ve 30 sandalyelik senato üyeleri de yenilenecek. İktidar partisi Frente Amplio birkaç sandalye kaybetse de 2005′den beri elinde bulundurduğu meclis çoğunluğunu korumayı umuyor. Seçim anketlerinde Vazquez ve Pou arasında 11 puanlık fark olmasına rağmen, ilk turda seçilmek için gerekli yüzde 50 oya hiçbir adayın ulaşamayacağı görülüyor. 30 Kasım’da yapılacak ikinci tur oylamalarında belirlenecek Uruguay’ın yeni başkanı 1 Mart 2015′te Jose Mujica’dan görevi devralacak.

Güvenlik sorunu iktidar partisine oy kaybettiriyor
2005-2010 yılları arasında başkanlık yapan 74 yaşındaki diş hekimi Tabare Vazquez’in tıpkı Jose Mujica gibi Uruguaylılar arasında kişisel profili oldukça yüksek. 8 yıllık Frente Amplio, iktidarı sosyal ve ekonomik alanlarda büyük gelişmeler kaydedildi. Yüzde 13′den yüzde 6′ya düşürülen işsizlik ve IMF rakamlarına göre yüzde 40′lardan yüzde 8′e düşürelen yoksulluk oranıyla bölgenin en düşük oranlarına ulaşıldı. Güney Amerika’nın kürtajı yasallaştıran ilk ülkesi olmasının yanında, Uruguay dünyanın devlet eliyle marihuana satışını düzenleyen ilk ülkesi oldu. Ayrıca ülkede eşçinsel evliliği de yasalaştı.

Yaşam kalitesi sırasında dünyanın 19. ülkesi olan Uruguay, bölgenin suç ve cinayet oranı en düşük ülkesi. Ancak kamuoyu yoklamalarında ülkenin en önemli sorunu olarak güvenlik ve eğitim konuları öne çıkıyor. Yüksek imajına rağmen Tabare Vazquez’in ilk turda gereken çoğunluğu sağlayamamasının en büyük nedeni olarak güvenlik sorunu görülüyor. Vazquez, kendisinin başlattığı ve Mujica’yla devam eden ekonomi ve sosyal politikaların aynen devam edeceğini defalarca yineledi. Mercosur özelinde Arjantin ve Brezilya ile ilişkileri sürdüreceğini belirten Vazquez, ekonomi bakanı Mario Bergara’nın görevine devam edeceğini açıkladı.

Muhalefet ekonomide devlet etkisini azaltmayı vaat ediyor
Seçimlerin sürpriz ismi Uruguay’ın eski başkanlarından Luis Alberto Lacalle’in oğlu Lacalle Pou’nun ise, devletin ekonomiye olan müdahelesini azaltma sözü veriyor. Marihuna yasasında düzenlemelere gideceğini de açıklayan Pou’nun bir diğer vaadi Guantanamo’dan daha fazla tutuklu kabul etmeyeceği. Jose Mujica, ABD Başkanı Obama ile Guantanoma’daki tutukluların Uruguay’a nakli konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

İkinci tura kalması beklenmemesine rağmen Partido Colorado lideri Pedro Bordaberry seçimlerde kilit rol oynayacak. yüzde 15 oy oranına sahip Bordaberry, eski diktatör Jose Maria Bordaberry’nin oğlu ve kampanyasının tamamen güvenlik ve yabancı sorunu üzerine inşa etmiş durumda. İkinci turda Lacalle Pou’yu destekleyeceğini açıklayan Bordaberry’nin mecliste de Ulusal Parti ile birlikte hareket edecek.

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