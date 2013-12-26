Uruguay'da esrar artık yasal

Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, ülkede esrar üretimi, dağıtımı ve satışının devlet eliyle yapılmasını öngören yasayı onayladı.

Mujica'nın onayladığı yasa kapsamında, esrar artık Urugay‘da onaylanan eczanelerden (ayda 40 gram) satın alınabilecek. Esrar satışını, üretimini ve tüketimini tamamen yasallaştıran ilk ülke olan Uruguay’da, esrar satın almak isteyenlerin 18 yaşın üzerinde ve aylık satışların izlenmesini sağlayan bir veri tabanına kayıtlı olması gerekiyor. Eczanelerden her ay en fazla 40 gram esrar alınabilecek. Uruguaylılar her yıl evlerinde 6 kök hint keneviri de yetiştirebilecek.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Uruguay esrar satışının devlet eliyle gerçekleştirildiği tek ülke olacak.