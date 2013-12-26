T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uruguay'da esrar artık yasal

Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica esrar satışının devlet eliyle yapılmasını öngören yasayı onayladı

26 Aralık 2013 22:28

Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, ülkede esrar üretimi, dağıtımı ve satışının devlet eliyle yapılmasını öngören yasayı onayladı.

Mujica'nın onayladığı yasa kapsamında, esrar artık Urugay‘da onaylanan eczanelerden (ayda 40 gram) satın alınabilecek. Esrar satışını, üretimini ve tüketimini tamamen yasallaştıran ilk ülke olan Uruguay’da, esrar satın almak isteyenlerin 18 yaşın üzerinde ve aylık satışların izlenmesini sağlayan bir veri tabanına kayıtlı olması gerekiyor. Eczanelerden her ay en fazla 40 gram esrar alınabilecek. Uruguaylılar her yıl evlerinde 6 kök hint keneviri de yetiştirebilecek.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Uruguay esrar satışının devlet eliyle gerçekleştirildiği tek ülke olacak.

ETİKETLER

esrarhint keneviriUruguayuyuşturucu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24