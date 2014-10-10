Uruguay’a ilk Suriyeli mülteci grubu gitti

Suriyeli mültecilerden oluşan ilk grup, Güney Amerika ülkesi Uruguay'a gitti. Ülkelerindeki iç savaştan kaçan 42 Suriyeli mülteci, Montevideo havaalanında Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica tarafından karşılandı. 5 aileden oluşan ilk grubun, Montevideo'nın dışında kalacakları eve götürüldüğü, Suriyeli mültecilerin gelecek bir yıl boyunca İspanyolca öğreneceği, ülkenin gelenek ve görenekleriyle ilgili ders alacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Uruguaylı yetkililer, mülteci grubunda yer alan yetişkinlerin hali hazırda iş güvencelerinin sağlandığını açıkladı. Uruguay, ülkeye 120 Suriyeli mülteciyi kabul edeceğini duyurmuştu.

Kalan Suriyeli mültecilerin 2015'e kadar Uruguay'a gelmesi bekleniyor.