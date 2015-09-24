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Ekonomi

Volkswagen'den sonra sıra BMW'de mi?

Firmanın hisseleri iddialar nedeniyle yüzde 10 düştü

24 Eylül 2015 18:50

Dizel motorlu araçlarına yerleştirilen bir yazılım sayesinde araçlarının karbon emisyonlarını bilinçli şekilde olduğundan düşük göstermekle suçlanan Alman otomotiv devi Volkswagen’in ardından BMW de benzer bir suçlamayla karşı karşıya. Alman basınında, BMW’nin emisyon kotasını aşan X3 xDrive 20d modelinde dizel emisyonunun AB standartlardan 11 kat yüksek olduğu iddialarının yer almasının ardından firma hisseleri yüzde 10 düştü.

Hürriyet’te yer alan habere göre; BMW'nin bir modelindeki dizel motor emisyon rakamlarının AB standartlarından 11 kat daha yüksek olduğu haberi şirket hisselerinin yüzde 10 düşmesine neden oldu. BMW konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yeterli test sonuçlarının ellerinde olmadığını yetkililer ile temasa geçeceklerini bildirdi.

Almanya’da işlem gören BMW hisseleri dizel emisyonunun AB standartlardan yüksek çıkması nedeniyle yüzde 10 düştü. Volkswagen ise dizel motor emisyon rakamlarını manipüle ettiği için hakkında soruşturma açılmıştı. Konuyla ilgili olarak Alman Auto Bild’de çıkan bir haberde BMW’nin bir modelindeki dizel emisyon rakamlarının AB standartlarından 11 kat daha fazla havayı kirletici olduğu belirtiliyor. Bloomberg’deki habere göre; BMW’nin emisyon kotasını aşan modeli, X3 xDrive 20d.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bankhaus Metzler analisti, “BMW’nin yaptığı yasadışı bir durum değil. Uzun vadede bu tip motorlar kullanan araçlar için endişe duyuluyor” diye konuştu.

Volkswagen, geçtiğimiz günlerde Amerika Çevre Koruma Dairesi (EPA) tarafından, iklim koruma kanunu ‘Temiz Hava Yasası’nı ihlal etmekle suçlanmıştı. Volkswagen’in ABD’de sattığı 2.0 litre dizel motora sahip araçların, emisyon testlerini manipüle ederek çevreyi belirtilenden 40 kat daha fazla kirlettiği tespit edilmişdi. Volkswagen’in bu motorlara sahip toplam 482 bin araç için 18 milyar dolara yakın ceza ödemesi gündeme gelmişti.

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