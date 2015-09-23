Volkswagen hakkında soruşturma başlatılacak mı?

ABD Adalet Bakanlığı'nın yanıltıcı yazılımla emisyon test sonuçlarını manipüle ederek, çevreyi 40 kat daha fazla kirleten Volkswagen hakkında cezai soruşturma başlatacağı iddia edildi. Bakanlık yetkilisi "Politikamız gereğince, bir soruşturma başlatıldığını onaylayamayız ya da yalanlayamayız" yanıtını verdi.

Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada emisyon manipülasyonundan etkilenen araç sayısının dünya genelinde 11 milyonu bulabileceği, zararı karşılamak için yaklaşık 6,5 milyar Euroluk bütçe ayrıldığı bildirildi.

ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) raporunda yönetmeliklere uymayan her araç için 37 bin 500 dolar ceza kesilmesi teklif ediliyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yanıltıcı yazılımla emisyon test sonuçlarını manipüle ettiğini kabul eden Volkswagen hakkında cezai soruşturma başlatacağı iddia edildi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı Çevre ve Doğal Kaynaklar Departmanı, yanıltıcı yazılımla emisyon testlerini çarpıtarak, çevreyi 40 kat daha fazla kirleten Volkswagen şirketine soruşturma açacak. Bakanlık yetkilisi Wyn Hornbuckle konuyla ilgili bir soruya, "Politikamız gereğince, bir soruşturma başlatıldığını onaylayamayız ya da yalanlayamayız" yanıtını verdi.

Zarar için 6,5 milyar Euroluk bütçe

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) geçen hafta cuma günü ülkedeki bazı Volkswagen otomobillerin emisyon testi sonuçlarını çarpıtan bir yazılım içerdiğini ve bu nedenle şirketin 18 milyar dolar para cezasına çarptırılabileceğini açıklamıştı. Volkswagen'in Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Martin Winterkorn dün yaptığı yazılı açıklamada, EPA'nın iddialarını doğrularken, bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu dile getirmişti. Şirketten bugün yapılan bir başka açıklamada ise emisyon manipülasyonundan etkilenen araç sayısının dünya genelinde 11 milyonu bulabileceği ve bundan kaynaklanan zararı karşılamak için yaklaşık 6,5 milyar Euroluk bütçe ayrıldığı bildirildi.

Fakat, bu açıklamalar, Volkswagen'in emisyon skandalının büyümesine engel olamadı. ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturma başlatacağı haberlerini takiben Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, şirket hakkında Avrupa çapında bir soruşturma açılması çağrısında bulundu. Ayrıca, Reuters'a konuşan Güney Kore Çevre Bakanlığı yetkilisi Park Pan-kyu, ülkedeki 2014 ve 2015 model Jetta ve Golf araçların incelemeye alınacağını açıkladı. Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel ise söz konusu skandalın Alman ekonomisinin lokomotifi niteliğindeki otomotiv sektörünün imajına zarar vermesinden endişe duyduğunu belirtti.

Borsada düşüş

Frankurt borsasında işlem gören Volkswagen hisselerinde emisyon testi manipülasyonuna ilişkin haberlerle başlayan sert düşüşler bugün de devam etti. Şirketin geçen hafta cuma günü 161,17 avrodan kapandıktan sonra bu haftaya 145,95 avrodan başlayan hisseleri, bugün kapanışta, 106 avroya kadar geriledi. Volkswagen hisselerinin iki günlük kaybı böylece yüzde 33'e yaklaşırken, bunun şirkete maliyetinin 22,5 milyar avro olduğu belirtiliyor. Öte yandan, analistler skandalın şirkete yaratacağı toplam zararın rekor düzeye ulaşabileceğini belirtirken, manipülasyona neden olan yazılımdan etkilenen araç sahiplerinin Volkswagen'e toplu dava açması ihtimalinin de bulunduğuna işaret ediyor.