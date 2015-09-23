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Dünya
Deutsche Welle

Volkswagen CEO'su istifa etti

Almanya'nın dev otomotiv şirketlerinden Volkswagen'ın CEO'su Martin Wineterkorn, ABD'de patlak veren gaz emisyonu skandalı sonrasında baskılara dayanamayarak istifa etti.

23 Eylül 2015 21:32


Volkswagen yönetimi, şirketin Almanya'daki merkezi Wolfsburg'da yapılan kriz toplantısının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn'un istifa ettiğini duyurdu. 68 yaşındaki Winterkorn, ABD'de Volkswagen dizel otomobillerinin gaz emisyon değerlerinde usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkarılması ile patlak veren skandal sonrası artan baskılara göğüs germeye çalışmıştı.

Winterkorn dünkü açıklamasında kamuoyundan özür dilediğini, fakat istifa etmeyeceğini belirtmişti.

'Sorumluluğu üstleniyorum'

Winterkorn, "Son günlerde yaşananlar nedeniyle hayli sarsılmış durumdayım. Volkswagen'da yapılan yanlışların bu denli geniş çapta olabileceğini aklım almıyor" dedi. Şirketin en üst düzey yöneticisi olarak dizel araçlarda meydana gelen manipülasyonlardan dolayı tüm sorumluluğu üstlendiğini vurgulayan Winterkorn, denetim kurulundan görevden alınmasını talep ettiğini belirtti.

Winterkorn, şirketin menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini açıkladı. "Şirketin yeni bir başlangıca ihtiyacı var, personel olarak da" dedi.

Winterkorn'dan boşalan koltuğa gelecek ismin kim olacağına cuma günü yapılacak denetleme kurulu toplantısında karar verilecek. Volkswagen, ABD'de 18 milyar dolar para cezası ile karşı karşıya.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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