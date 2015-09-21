Volkswagen, 18 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya

Alman otomobil devi Volkswagen, Amerika Çevre Koruma Dairesi (EPA) tarafından, iklim koruma kanunu ‘Temiz Hava Yasası’nı ihlal etmekle suçlandı. Volkswagen’in ABD’de sattığı 2.0 litre dizel motora sahip araçların, emisyon testlerini manipüle ederek çevreyi belirtilenden 40 kat daha fazla kirlettiği tespit edildi. Volkswagen’in bu motorlara sahip toplam 482 bin araç için 18 milyar dolara yakın ceza ödemesi gündemde.

Hürriyet’ten Emre Özpeynirci’nin haberine göre; Japon Toyota ile dünyanın en çok otomobil satan markası olmak için kıyasıya mücadele veren ve ilk kez bu yılın ilk yarısında bu ünvanı alan Volkswagen’e ABD’den ceza göründü. Amerika Çevre Koruma Dairesi (EPA), Alman otomobil üreticisi Volkswagen’i iklim koruma kanunu ‘Temiz Hava Yasası’nı ihlal etmekle suçladı ve 482 bin dizel yakıtlı aracın geri çağrılmasını talep etti. EPA tarafından, VW’nin motordan çıkan zararlı maddelerin ölçümünü manipüle eden bir bilgisayar programı kullandığını bildirildi.

Bilgisayar programıyla yapılan manipülasyon ile çevreye verilen zarar miktarının, limitin 40 kat altında gösterildiği açıklandı. Bu durumda şayet suçlamalar ispatlanırsa VW’nin ABD’ye 18 milyar dolar para cezası ödemek zorunda kalacağı tahmin ediliyor. Ayrıca sivil davaların da yolunun açılacağı belirtiliyor.

Araç başına 37 bin 500 dolar ceza

Volkswagen Grubu’ndan yapılan resmi açıklamada, Amerikan yetkililerle birlikte çalışmaya hazır oldukları bildirilirken, suçlamalarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi. EPA tarafından yapılan incelemeler sonucunda suçlamalar 2009 ile 2015 model VW ve Audi markalı 4 silindirli 2 litre TDI motora sahip araçları kapsıyor. Modeller arasında Jetta, Beetle, Golf, Passat ve Audi A3 yer alıyor. EPA tarafından yapılan açıklamada 2008 yılından bu yana satılan ve kapsama giren 482 bin adet 4 silindirli dizel otomobil olduğu belirtildi. EPA yetkilileri Volkswagen’in kanun ihlali karşısında araç başına 37 bin 500 dolar ceza ödeyeceğini, toplam cezanın da 18 milyar doları bulabileceğini belirtti.

4 silindirli 2.0 TDI motorların bir bilgisayar yazılımı ile emisyon testlerinin manipüle edilmesinden dolayı araçların belirtilen nitrojen oksid salımından 40 kat daha fazla salınım yaptıkları tespit edildi. Eğer bu suçlama nedeniyle 18 milyar dolarlık bir ceza kesilirse VW Grubu’nun bu yükün altından kalkması çok zor olacak. Sektör yetkilileri, ‘Volkswagen Grubu’nu çok zorlayacak bir ceza’ yorumunda bulunuyor. Diğer taraftan bu yıl ABD’de yayınlanan televizyon reklamlarında, “Amerika’nın 1 numaralı dizel otomobil markası” diye anonslar yapan Volkswagen, ülkedeki en temiz dizel araçları sattığını iddia ediyordu. 2009 yılından bu yana VW ve Audi’nin Amerika’daki dizel satışları ise bu paralelde yüzde 15 artış göstermişti.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda markalarını bulunduran Volkswagen Grubu’nun CEO’su Martin Winterkorn, ABD’deki bu şok karardan önce Frankfurt fuarında yaptığı açıklamada 2020 yılına kadar 20 elektrikli ve hibrit otomobili piyasaya sunacaklarını ve bu alanda lider olacaklarını açıklamıştı. Artık gelişmiş ülkelerdeki emisyon kuralları karşısında zorlanan firmalar çözüm yolu olarak sıfır emisyonlu elektrikli araç geliştirmeye ağırlık verdiklerinin sinyallerini vermişti.

Volkswagen’in aslında son yıllarda ABD’de satışları önemli ölçüde düşüş kaydetmişti. Yani Amerikan pazarında zor bir dönemden geçen Alman marka, bunu aşmanın yollarını arıyordu. Ağustos ayı sonuçlarına bakıldığında ise VW’nin tüm dünya satışlarında bir azalma görülüyor. Özellikle Çin’deki satışların azalması grubu çok etkilerken, ABD’den gelen bu şok haber ise ikinci büyük darbe olarak kabul edildi. VW’den yapılan açıklamaya göre grubun Ağustos ayında tüm dünyada satışları yüzde 5.4 oranında azalırken, satılan araç sayısı 714 bin 400’e geriledi. Grubun 8 aylık cirosu ise yüzde 1.5 oranında azaldı.

Winterkorn: Özür dilerim

Volkswagen Grubu CEO’su Martin Winterkorn, ABD’de yapılan araştırmanın inceleme sonuçlarını çok ciddiye aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Kişisel olarak müşterilerimizin ve kamuoyunun güvenini sarstığımız için içtenlikle özür dilerim. Bu dava ile ilgili ajanslarla en hızlı ve en şeffaf şekilde, açık ve net olarak gerçeklerin ortaya konulması için işbirliği yapacağız. Bu konuyla ilgili bağımsız bir şirket tarafından da soruşturma yapılması için talimat verdik. Bu sorun kişisel olarak benim ve tüm yönetim kurulunun en öncelikli konusudur.”

Küresel otomotiv sektöründe 1 numara olmak için büyük rekabet yaşanıyor. 2008 yılında ABD’li General Motors’u (GM) 77 yıllık tahtından indirerek dünyanın en büyük otomotiv şirketi unvanını alan Toyota ile Avrupa’nın en büyüğü Alman Volkswagen Grubu, liderlik için son 2 yıldır büyük mücadele içindeler. İşte bu kıyasıya yarışta Volkswagen, bu yılın ilk 6 ayında ilk kez ezeli rakibi Toyota’yı geçti. 5.04 milyon adetlik satışa ulaşan VW Grubu, dünyanın bir numaralı otomotiv markası oldu. Japon üretici Toyota; Lexus, Daihatsu ve ağır ticari araç markası Hino’yla 5.02 milyon adetlik satışta kaldı. Volkswagen ve Toyota’yı satışları yüzde 1.2 oranında gerileyerek 4.86 milyon adede inen GM takip etti. 2018 yılında dünya lideri olmayı isteyen VW Grubu böylece hedefine çok daha önceden ulaştı. Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Scania, MAN ve Bugatti gibi markaları bünyesinde toplayan VW Grubu’nun Toyota’yı geçmesinde, Avrupa Bölgesi’nde satışların son 5.5 yılın en yüksek performansını göstermesi etkili oldu. Şirket 22 milyon adetlik dünyanın en büyük pazarı Çin’de vites küçültmesine karşın liderlik koltuğuna oturdu.

Volkswagen kompakt crossover’ı Tiguan yeni görüntüsüyle 2016 yılının ikinci yarısında ülkemiz yollarına çıkacak. Daha kaslı bir görüntüye sahip olan yeni Tiguan’da ilk etapta mevcut 1.4 litre benzinli ve 2.0 litre TDI seçenekleri devam edecek.