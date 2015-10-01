Volkswagen Güney Kore'de araç geri çağırmaya başlıyor

Yaklaşık 15 gün önce ABD'deki emisyon testlerinde hile yaptığı ortaya çıkan Volkswagen (VW), büyük skandalın ardından 11 milyona yakın aracını geri çağıracağını açıklamıştı. Şirket araçlarını geri çağırmaya Güney Kore'den başladı. VW 120 bin aracının ülke genelinde geri çağırılacağını ifade etti.

Hürriyet’te yer alan haberde, Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamada, şirketin konuyla ilgili resmi açıklamayı kendilerine yaptığını ifade etti. Öte yandan Avusturalya'da rekabet kurumu görevlileri şirkete 750 bin Amerikan doları ceza kesilebileceğini bildirdiler.

Güney Kore hükümeti, Kasım ayına kadar Volkswagen'in Güney Kore birimine yönelik kararını açıklayacağını da ifade etti.

Güney Kore Çevre Bakanlığı'dan yapılan açıklamada ise, ülkedeki araçlarda emisyon hilesinin olup olmadığına bakılacağına işaret edildi.