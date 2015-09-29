Emisyon skandalı: Volkswagen 11 milyon aracı geri çağıracak

Egzoz gazı emisyon testlerinde hile yapan yazılım kullanma skandalıyla sarsılan Volkswagen, 11 milyon aracı geri çağırarak onaracağını açıkladı. Analistler bunun maliyetinin şirketin skandal için ayırdığı 6.5 milyar dolardan fazla olabileceğini tahmin ediyorlar. Krizin Alman ekonomisine de zarar verebileceği belirtiliyor.

Alman otomobil üreticisinin yeni CEO’su Matthias Müller firmanın önümüzdeki “birkaç gün” içerisinde yasadışı yazılımın bulunduğu dizel araçları geri çağıracağını söyledi.

Avrupa’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, ABD’de dizel araçların emisyon testlerinin sonuçlarını çarpıttığını kabul etmişti. Almanya Ulaştırma Bakanı aynı manipülasyonun Volkswagen’in satışlarının yüzde 40’ını gerçekleştirdiği Avrupa’da da var olduğunu söyledi.

Şirketin 78 yıllık tarihi boyunca karşı karşıya bulunduğu en ciddi kriz olan emisyon skandalı, Volkswagen’in piyasa değerinin üçte birini yitirmesine neden olduğu gibi küresel otomobil sektöründe de şok yarattı. Radikal'de yer alan habere göre, krizin Alman ekonomisine de zarar verebileceği belirtiliyor.

Yeni CEO: Uzun ve zorlu bir yolculuk

Volkswagen’in 1,000 üst düzey yöneticisiyle Wolfsburg’da kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Müller, “Uzun ve zorlu bir yolculuk ve çok sıkı bir çalışma bizi bekliyor” dedi.

Müller, Cuma günü eski CEO Martin Winterkorn’un yerine atanmıştı. Alman resmi yetkililer dün yaptıkları açıklamada Winterkorn hakkında sahtekarlık suçlamasıyla soruşturma başlattıklarını söyledi.

Almanya, dizel emisyonları yasalara uygun bir hale getirmesi için Volkswagen’e 7 Ekim’e kadar süre tanıdı.

Volkswagen daha önce yaklaşık 11 milyon aracın egzoz emisyon testlerinde hile yapan bir yazılım içerdiğini belirtmiş, bu araçların 5 milyon adedinin VW, 2.1 milyon adedinin Audi , 1.2 milyonunun Skoda markaları altında satıldığını, 1.8 milyon adedinin iste hafif ticari araç olduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

VW’nin dizel motorlara yerleştirdiği, çevreye ve sağlığa zararlı egzoz gazı değerlerini düşük gösteren aletin adı “Electronic Diesel Control 17”. Gizli bir bilgisayar yazılımı. VW’nin skandalı nasıl ortaya çıktı? ICCT adlı Uluslar arası çevre vakfında görevli Berlinli kimyager Peter Mock, Almanya’nın ABD için ürettiği otomobillerin Avrupa’dakinden çok daha temiz ve çevreye uygun olduğu görüşünden hareketle test yapmak istedi. ICCT, West Virginia Üniversitesi’ne 2014 Mart’ında görev verdi. Bir profesör, bir mühendis, iki öğrenci ve bir üniversite çalışanından oluşan 5 kişilik bir araştırma grubu kuruldu. Grup, elektrikli süpürgeye benzeyen, İki ölçüm aletinden oluşan, jeneratörlü ve hortumlu aleti aracın bağajına yerleştirerek, test için trafiğe çıktı.



Araçlar 4 bin km trafikte kullanıldı. Egzoz gazının Avrupa’dakinden daha temiz olduğu düşüncesinden hareket eden araştırmacılar, tam tersi bir sonuç üzerine kendilerinin hata yaptığını sanarak, kim hata yaptı diye kavgaya tutuştu. İki ay sonra değerlerin doğru olduğu sonucuna varan araştırma grubu, Amerikan Çevre Ajansı’nı (EPA) alarma geçirdi. 2012 yapımı VW Jetta ve 2013 yapımı VW passat aracındaki egzoz gazı değerleri çok yüksek dedi. BMW X5 modelinin değerlerinin ise tuttuğunu belirtti. ABD Çevre Ajansı, 2014 Aralık ayında VW’ye bunun kaynağını sordu. VW değerlerin yüksek olmasına teknik bir sorunun neden olduğunu gösterdi ve Jetta, Golf, Beetle, Audi A3 model 482 bin aracı egzoz servisi adı altında tamire çağırdı. Ama araçlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. 3 Eylül 2015’te VW, Amerikan Çevre Ajansı’na dizel motorların yazılımında manipülasyon yaptığını itiraf etti.