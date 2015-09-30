Volkswagen yöneticisi: Çalışanlar suç işledi

Volkswagen yönetim kurulu üyesi ve Almanya Aşağı Saksonya eyaletinin ekonomiden sorumlu bakanı Olaf Lies, egzoz emisyon testlerinde şirket çalışanlarının suç işlediğini söyledi.

BBC'ye konuşan Lies, Volkswagen'da çalışanlardan hile yapılmasına izin verenlerin ve hileli yazılımın indirenlerin şahsi sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Çevre Koruma Müdürlüğü (EPA) geçen hafta Volkswagen'in dizel motorlu araçlarına fabrika çıkışında yapılan egzoz emisyon testlerinin hatalı olduğunu açıkladı. Şirket, dizel motorlu araçlara yerleştirilen bir yazılım sayesinde aracın karbon emisyonlarını bilinçli şekilde olduğundan düşük göstermekle suçlanıyor. Yaklaşık 11 milyon dizel aracın bu sorundan etkilendiği ifade ediliyor.

'Medyadan kısa süre önce öğrendik'

Suçlamaları değerlendiren Olaf Lies, yönetim kurulunun yaşanan sorunlardan en son yaptıkları toplantıda haberdar olduğunu belirtti.

Lies "Yazılımların yüklenmesine izin veren ya da bizzat yüklenmesi kararını alan insanlar suç işlemişlerdir. Mutlaka kişisel sorumluluk almalılar" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu sorunlardan son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında haberimiz oldu. Medya öğrenmeden kısa bir süre önce öğrendik. Burada çok açık olmak istiyorum. Yönetim kurulunun bu sorunların ABD'de bir yıl öncesine kadar bilinmesine rağmen neden bilgilendirilmediğini öğrenmemiz lazım."

Lies, şirketin bu durum nedeniyle motorların düzeltilmesi ve yasal zararın giderilmesi için ne kadar ödemesi gerektiği konusunda bir fikri olmadığını söyledi; "Çok büyük zarardayız çünkü milyonlarca insan Volkswagen'a güvenini kaybetti. Eminim çok sayıda insan zararları nedeniyle dava açacaktır. Çok sayıda aracı geri çağırmamız lazım ve bunu çok hızlı yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Volkswagen'ın üst düzey yetkililerin özür dilediğini hatırlatan Lies, "ABD'de tam bir güvenle araçlarımızı alan ve hayalkırıklığına uğrayan insanlardan utanıyorum" dedi.

EPA'nın raporunda 'kasıt' iddiasının bulunması, Volkswagen yöneticileri hakkında soruşturma başlatılması ve şirkete dava açılması ihtimallerini gündeme getirmişti.

Krizin ardından Volkswagen'nin ABD operasyonlarının başındaki isim Michael Horn ilk açıklamasında "Dürüst davranmadık ve işi batırdık. Özür dileriz" demişti.

Skandalın patlak vermesinin ardından 2007'den beri şirketin CEO'luğunu yapan olan Martin Winterkorn Çarşamba günü istifa etmiş, yeni Yönetim Kurulu Başkanı (CEO), şirketin sahip olduğu Porsche AG'nin İcra Kurulu Başkanı Matthias Müller olmuştu.