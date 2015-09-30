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Dünya

Alman Bakan: Volkswagen açgözlü, asla eskisi gibi olamaz

Alman Ekonomi Bakanı, finansal krizde olduğu gibi, küresel rekabette başarılı olmanın acımasız olmaktan geçtiğine inanıldığını gösterdiğini kaydetti

30 Eylül 2015 18:58

Alman otomobil devi Volkswagen’de (VW) ortaya çıkan emisyon skandalı hakkında ilk kez konuşan Federal Ekonomi Bakanı Wolfgang Schäuble RedaktionsNetzwerk Deutschland‘a (RND) yaptığı açıklamada, Volkswagen’in artık eski Volkswagen olamayacağını söyledi. Schäuble skandalı açgözlülüğün bir sonucu olarak nitelendirdi.

VW’deki egzoz gaz skandalını “Dünya pazarında giderek artan açgözlülüğün bir sonucu” olarak nitelendiren Alman Ekonomi Bakanı, finansal krizde olduğu gibi, küresel rekabette başarılı olmanın acımasız olmaktan geçtiğine inanıldığını gösterdiğini kaydetti. Schäuble,“Bu aynı zamanda takdir edilme ve şöhret açlığı. Hayrete düşüyoruz ve her defasında nasıl sonuçlandığını görüyoruz“ ifadelerini kullandı.

Volkswagen dün, 11 milyon aracı geri çağıracağını açıklamıştı.

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