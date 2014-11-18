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Spor

Volkan Demirel'e milli takım kapıları kapandı mı?

'TFF, Fatih Terim’in Volkan krizi sonrası vereceği raporu bekliyor'

18 Kasım 2014 14:20

EURO  2016 elemelerinde Türkiye’nin TT Arena Stadı’nda Kazakistan ile oynadığı karşılaşma öncesi yaşanan Volkan Demirel krizi futbolun gündemine bomba gibi düştü. Milliyet Gazetesi, Kazakistan maçında taraftarlar tarafından protesto edildiği için sahayı terk eden "Volkan Demirel'e Milli Takım kapılarının kapandığını" öne sürdü

 

Federasyon Volkan'ı istemiyor

 

Tribünlerin kendisine ettiği küfürler nedeniyle forma giymek istemeyen ve Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmenin ardından evinin yolunu tutan, ancak daha sonra stada geri dönenFenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Futbol Federasyonu yöneticilerini kızdırdı. Volkan’a hocasından izin aldığı için mevcut disiplin talimatlarının uygulanamayacağı ancak Milli Takım kapılarının kapanacağı öğrenildi.

Futbol Federasyonu yöneticileri deneyimli kalecinin davranışlarını milli formaya, arkadaşlarına ve ülke futboluna ihanet olarak değerlendirirken, Teknik Direktör Fatih Terim’in bu konuda vereceği raporun beklendiği belirtildi. Terim ile yapılacak toplantıda Volkan’ın bir daha milli takıma çağrılmaması yönünde alınan görüş aktarılacak.

Karşılaşma sonrası Volkan olayı ile ilgili açıklama yapmaktan çekinen ve yaşananları ayrıntısıyla inceledikten sonra görüşlerini paylaşacağını belirten Teknik Direktör Fatih Terim’in ise TFF yönetiminin düşüncelerine sıcak baktığı belirlendi.

 

Fatih Terim Volkan ile görüşecek

 

Terim’in de edilen küfürlere rağmen oyuncusunun devam etmesi yönünde bir düşünceye sahip olduğu ancak milli kalecinin psikolojik durumunu gördükten sonra kadroda değişikliğe gitmek zorunda kaldığı kaydedildi. Terim’in Volkan ile de bir görüşme yapacağı ve alacağı kararı ileteceği belirtildi.

 

Volkan Demirel 60 kez milli oldu

 

Kaleci Volkan Demirel, A Milli Takım formasını 2004’ten bu yana 60 kez giydi. EURO 2008’de de boy gösteren file bekçisi, Çek Cumhuriyeti maçında Koller’e yumruk attığı için kırmızı kart görmüştü.

 

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