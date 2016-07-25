T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Vodafone Arena'ya ve TRT'ye askerleri o indirmiş!

Kerime Kumaş, olayın darbe olduğunu öğrenmesine karşın, verilen emirleri uyguladığını söyledi

25 Temmuz 2016 00:02

Darbe girişimi sırasında Yalova'dan havalanıp İstanbul'a 3 sorti yapan kadın Pilot Yüzbaşı Kerime Kumaş, ifadesinde Vodafone Arena'ya asker indirdiğini, Boğaz Köprüsü'nde sıkışan askerleri kurtardığını ve helikopterinin isabet aldığını anlattı

15 Temmuz darbe soruşturması kapsamında dün Yalova’da gözaltına alınıp tutuklanan Üsteğmen Kumaş verdiği ifadesinde, 2008 yılında İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü’nde pilot eğitimini tamamladıktan sonra helikopter pilotu olarak Konya’daki 3’üncü Ana jet Üs Komutanlığı’nda göreve başladığını belirterek, 2012 Hava Harp Okulu 5’inci Filo’ya atandığını söyledi.

posta'nın haberine göre; Yüzbaşı Kumaş, Hava Harp Okulu Öğrenci Alayı Komutanı Albay Hüseyin Ergezen ve 5’inci Filo Komutanı Albay Yusuf Yenihayat’ın talimatları doğrultusunda 15 Temmuz günü kullandığı UH1H tipi helikopterle İstanbul semalarına üç sorti yaptığını söyledi.

Kumaş ayrıca Albay Hüseyin Ergezen’in talimatıyla TRT binasına gittiğini, Albay Yusuf Yenihayat’ın talimatıyla da bir grup askeri öğrenciyi Beşiktaş’taki Vodefone Arena Stadı'na indirdiği kaydetti.

Üsteğmen Kumaş, yine Albay Erhan Korcan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı’na gittiğini, daha sonra Boğaz Köprüsü’nde mahsur kalan darbeci askerleri almak için görevlendirildiği, burada helikopterinin isabet aldığını, buna rağmen köprüye iniş yaparak askeri personeli aldığını anlattı.

Tutuklanan Yüzbaşı Kumaş, "Olayın darbe girişimi olduğunu sonradan öğrendim, yine de verilen emirleri uyguladım" dedi.

ETİKETLER

kerime kumaş15 temmuzdarbe girişimihüseyin ergezenvodafone arena

İlgili Haberler

Cuntacılar o gece helikopterle Vodafone Arena'ya iniş yapmışlar

Görüntülerde, 40-50 kadar askerin helikopterle stadın ortasına iniş yaptığı görülüyor

Vodafone Arena çalışanı: Darbeciler statta kayboldu, 20 dakika dışarı çıkamadılar

Darbe girişimine katılan bir asker sorgulamasında "Bütün polisleri Vodafone Arena’da hapsedecektik” dedi

Darbe girişimi gecesi İstanbul semalarındaki F-16’yı kullanan pilot tutuklandı

Kerime Kumaş, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24