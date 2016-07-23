Vodafone Arena çalışanı: Darbeciler statta kayboldu, 20 dakika dışarı çıkamadılar

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Vodafone Arena'ya 3 kez helikopter indirildiği ortaya çıktı. Vodafone Arena’da görevli olan T.G., "Olay gecesi Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü, stat kapılarının açılmamasını istedi. Kulüp güvenlikçilerinin direnmesi sonucu darbeci askerler 20 dakika kadar stattan çıkamadı. Askerler daha sonra futbolcu çıkış noktasına ulaşıp kapıları kırıp dışarı çıktılar. Kartal Yuvası’nın bulunduğu mağazaya yöneldiler ama kapı açılmayınca silahla tehdit ettiler. Bir teğmen kapıyı kırdı ve dışarı çıktılar” dedi. Bir itirafçı komutan sorgulamasında, “Bütün polisleri Vodafone Arena’da hapsedecektik” diye ifade verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında ifadesi alınan darbeci askerlerin 15 Temmuz gecesi Digiturk yayınını kesmek için saat 02.00 sıralarında Ümraniye’deki bilişim firması Casper’ın helikopter pistinden havalanıp Beşiktaş’a gittikleri öğrenildi. Hava Harp Akademisi’nde görevli Üsteğmen Erkan Demir, saat 20.30’da Albay Hamdi Acar’ın emriyle nizamiyede toplandıklarını öne sürerek “Casper isimli firmaya gittik, orada helikopter bizi bekliyordu, helikopterle Beşiktaş’taki Vodafone Arena’ya gittik. Oradan otobüsle Digiturk’e gittik. Onlar binaya girdi, ben dışarıda bekledim. 1-2 saat içinde polisler geldi, komutanımız teslim olacağımızı söyledi, teslim olduk” dedi. Casper Yönetim Kurulu Başkanı Altan Fakılı, darbeci unsurların binalarına helikopter indirdiklerini, kapıdan da 9 kişilik ekip getirdiklerini söyledi. Fakılı, “Kapıdaki güvenlik izin vermemiş. Silahla ateş açmışlar. Helikopter pistine çıkmışlar. Bu olayda biz de mağdur olduk” dedi.



Beşiktaş Polat Tower’daki Digitürk binasını ele geçiren 1 albay, 8 subay ve 35 askeri öğrenci,16 Temmuz sabah saatlerinde mühimmatlarıyla birlikte yakalandılar. Binaya giren bütün askerlerin burada tutuklandıkları bildirildi.

"Bütün polisleri arenaya hapsedecektik"

Olay gecesi Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü, stat kapılarının açılmamasını istedi. Kulüp güvenlikçilerinin direnmesi sonucu darbeci askerler 20 dakika kadar stattan çıkamadı. Askerler daha sonra futbolcu çıkış noktasına ulaşıp kapıları kırıp dışarı çıktılar. Vodafone Arena’da görevli olan T.G., “Kartal Yuvası’nın bulunduğu mağazaya yöneldiler ama kapı açılmayınca silahla tehdit ettiler. Bir teğmen kapıyı kırdı ve dışarı çıktılar” dedi. Bir itirafçı komutan sorgulamasında, “Bütün polisleri Vodafone Arena’da hapsedecektik” diye ifade verdi.

Atalay: 2 gün sonra öğrendim

Olay gecesi Ankara’da olduğunu söyleyen Beşiktaş Asbaşkanı Deniz Atalay, “Bizim stadımıza da helikopterlerin indiğini iki gün sonra öğrendim. Hatta Beşiktaş’ta patlamalar olduğu haberleri geldiğinde ben ‘Acaba stadımıza da bomba attılar mı’ diye çok endişe ettim” diye konuştu. /