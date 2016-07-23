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15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbe girişimi gecesi İstanbul semalarındaki F-16’yı kullanan pilot tutuklandı

Kerime Kumaş, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

23 Temmuz 2016 22:34

Darbe girişimi gecesi İstanbul semalarında uçan F16'lardan birini kullanan savaş pilotu Kerime Kumaş, Yalova'da yakalanıp tutuklandı.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen "15 Temmuz darbe girişimi" soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 1908'e yükseldi.

Darbeye teşebbüsün yapıldığı 15 Temmuz gecesi İstanbul üzerine F-16 ile uçuş yaptığı tespit edilen savaş pilotu Yüzbaşı Kerime Kumaş ise Yalova'da yakalandı. Adliyeye çıkartılan Kerime Kumaş, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerime Kumaş, 26 Ocak 2010 tarihinde İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında uçuş eğitimlerini tamamlayan 48 pilot arasındaydı. Teğmene olarak mezun olan Kumaş, diploma ve brövesini "mezun tek kadın pilot" olarak almıştı. Kerime Kumaş, zor bir eğitimin üstesinden geldiklerini, kadın olmasının bir şey değiştirmediğini, aynı görevleri yaptıklarını söylemişti.

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