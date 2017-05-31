Vodafone Arena'nın da adı değişiyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, statlarının adının değişeceğini belirterek, "Vodafone Park adını düşünüyoruz" dedi.



Katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan Fikret Orman, stat ismiyle ilgili olarak, "Beşiktaş Stadı ile ilgili ekibimiz çalışıyor. Uluslararası bir isim bulmak istiyoruz. Yurt dışında örnekleri olduğu gibi Vodafone Park olabilir. Park kelimesini görüşüyoruz. Vodafone ile de konuşuyoruz. Beşiktaş için en güzelini yapacağız" dedi.



Fikret Orman'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeler şöyle:

"Lens ile Dinamo Kiev'e gitmeden zamanında ilgilenmiştik. Fenerbahçe'ye gitmeden önce de görüştük. Çin'den yüksek teklif gelirse çıkış maddesi koymak istedi kabul etmedim. Beşiktaş araç olarak kullanılacak bir kulüp değil. Ben buna müsaade etmem Messi olsa bile. Sonra zaten Fenerbahçe'ye gitti. Son derece kabiliyetli düzgün bir çocuk. Beşiktaş'a gelmek istiyor menajeri böyle söyledi. O arzu ve istek içerisinde. Görüşeceğiz, bakacağız. Ama kesin bir şey yok. Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusu değil."

"Ben Euroleague'e karşıyım, hırsızlık organizasyonu. Takım gönderilmesine karşıyım. İspanyol şirket kurmuş kulüplere yüzde vermiş. Büyük sponsorlar var. Fazla para vereni alıyorlar. O kadar para harcayacağım, para İspanyol şirketin cebine girecek. Maçları yöneten de şirketin para verdiği hakem. Darüşşafaka Doğuş'u Real Madrid karşısında yediler mesela. Real Madrid, CSKA para harcıyor oraya ama bence geri zekalılık. Biz Real Madrid değiliz. Rus patron da nereden geldiği belli olmayan parayı harcıyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tabii ki çok değerlidir ama kulüp olarak tamamen zarar ediyorsunuz buna karşıyım."

"Takım şampiyon olsa da göndermem. Götür oraya, git buraya oyuncuların canı çıksın... Takımlar kur sonra para İspanyollar'a gitsin.'



"Aziz Yıldırım karşılığını alır"

"Mehmet Ekici transferini engellediğimiz külliyen yalan. Kimse başarısızlığını bize fatura etmesin. Beşiktaş'a kim nasıl davranırsa aynı şekilde karşılığını görür. Ben oyuncularını alırım yedek oturturum diyorsan karşılığını görürsün. Benim oyuncuma ahlaksız teklif yapıldı. Aziz Yıldırım Quaresma'yı çıktı söyledi, belgeyi istedim hani nerde belge. Bu zihniyetle mücadele ederim aynı şekilde karşılığını alır."

Caner Erkin'in bonservisi



"Caner Erkin'in bonservisi için Inter'le 750 bin Euro'ya anlaştık. Aboubakar'ın kalmasını istiyoruz ama bu olmayabilir de. Cenk kesin kalacak. Ayrıca Demba Ba'nın da kalmasını istiyorum. Mangala ve Vida ilgilendiğimiz oyuncular arasında."



"DEMİRÖREN 15 SENE BAŞKAN KALSIN"



"Yıldırım Demirören, "Borcumu federasyon başkanı olduğum sürece almayacağım" dedi. Biz de 10-15 sene başkan kalsın istiyoruz."



"BEN SEBA ÇİZGİSİNDEYİM"



"Başarılı bir 5 sene geçirdik. Kimseye el açmadan planladığımız şeyleri başarmak hoş. Süleyman Seba'nın çizgisini Serdar Bilgili ve Yıldırım Demiören'e göre daha çok takip ettiğimi düşünüyorum."



"ŞAMPİYONLAR LİGİ HAYAL"



"Feda sezonunda öncelikle kurumsal itibarı yeniden inşa etmeyi hedefledik. Statla birlikte başarı geldi. 2000'den sonra Avrupa Kupası'nın birkaç kez Türkiye'ye gelmeliydi. UEFA Kupası'nı biz getirebiliriz. Bunu başarmalıyız. Şampiyonlar Ligi Kupası hayâl. Bu imkânsız. Hedefimiz öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde üst turlar."



"GÜNEŞ'LE BÜTÜN ŞARTLARI GÖRÜŞMELİYİZ"



"Şenol Güneş'le 1 yıl daha kontratımız var. Bundan sonraki süreci konuşuyoruz. Sözleşmeyi uzatmak için bütün şartları görüşmemiz gerekiyor. Biz 2-3 senelik strateji yapmak istiyoruz hocayla. Şenol Hoca transferde şu oyuncuyu istiyorum hayatta demez. Biz isim veririz o bakar. Kim teknik direktör olursa olsun bizim sistemimiz böyle. Biliç derdi mesela şunu istiyorum diye ama alıp almama iradesi yönetimdedir. Çünkü genel kurula hesabı biz veriyoruz."



"QUARESMA'YA ÇOK TEKME ATIYORLAR"



"Quaresma'nın bazı maçlardaki hareketlerini ben de tasvip etmedim. Çok tekme atıyorlar ama sinirlerine hakim olması gerekiyor. Aboubakar da mesela durup dururken kafa attı belki UEFA'da final oynayacaktık."



"15. ŞAMPİYONLUĞUMUZ! İSTEYEN TARTIŞSIN"



"Ne federasyonun kurullarına ne de hakemlerle ilgili bir müdahalemiz söz konusu değil. Beşiktaş iyi giderken böyle bir algı yaratılıyor. Neden ezeli rakiplerimizin başarısız gidişi konuşulmuyor. Yıldız ve şampiyonluk sayısı da böyle bir algı operasyonu. Neyi tartışıyoruz. Yazıyor işte Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğu. İsteyen tartışsın."



"TAMER TUNA BENİMLE KONUŞMADAN GİTMEZ"



"Tamer Tuna ile dün konuştuk. Ayrıldığına dair bir açıklaması yok. Benle konuşmadan böyle bir açıklama yapmaz zaten. Şenol hocanın ben yanına getirdim zaten. İlla ki gitmek isterse zorla tutamam zaten."



"TALİSCA'NIN MAYASI BİZDE TUTTU"



"Talisca Beşiktaş'ta parlamadı. Portekiz şampiyonu Benfica'da oynayan bir oyuncuydu. Dünya piyasasında biliniyor. Ama bizle mayası tuttu. Hocanın sistemine iyi ayak uydurdu. Sözleşmesi 2 yıllıktı 1 sene daha uzattık. Bir kulüp çıkar 25 verirse gider. Ama Talisca gitmek ister mi bilmem. Seneye bonservisi için girişimimiz olabilir."



"TRABZON'A 2 MİLYON EURO NASIL VERELİM!"



"Mehmet Ekici'den kız kardeşlerinden menajerinden bize talep geldi. Siz 'devam edin sezonu görüşelim' dedik. Biz şimdi gelmek istiyoruz dediler. Trabzon'la konuşun dediler. Sonra da kalkıp Fenerbahçe ile görüştüler.



Biz de nereye istiyorsan git dedik. Biz Olcay istediği için Trabzon'a verdik. Oynamak istedi. 1 sene sözleşmesi kalmıştı. Biz de Olcay'a yardımcı olduk. Biz nasıl 2 milyon Euro verelim Trabzon'a. Halka açık şirketiz makbuz lazım."



"BEN SİHİRBAZ DEĞİLİM"



"1.4 milyar borç kapanmaz. Geldiğimizde 330 milyon dolardı. Bugünkü kurla zaten 1.2 milyar ediyor. Üstüne stadı yapmışım takım kurmuşum vesaire.. Projelerimiz var indirmek için. Ama sihirbaz değilim."



"BAYRAK YAKILMASINA ÜZÜLDÜM"



"Fenerbahçe bayrağını yakan çocukla fotoğrafım çıkmış. Ne payım günde 1000 kişiyle fotoğraf çektiriyorum. Ben ne bileyim onun ne yapacağını? Bayrağı yakınca ellerine ne geçti. Tasvip etmemiz mümkün değil. Üzüldüm. Bizimki yakılsa ne hissedersek aynısını hissediyorum."