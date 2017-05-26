Erdoğan: Talimatı verdim; arena ismini stadyumlardan kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, futbol stadyumlarındaki 'arena' isimlerinin kaldırılacağını belirterek "Biz arenalara karşıyız, bakana talimatı verdim, arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız" dedi.

"Öğrenciler zorla imam hatiplere kaydettiriliyor" iddialarını yalanlayan Erdoğan "Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydettirildiği haberleri yalandır, yanlıştır, çarpıtmadır. Bunları köpürtenler kendileri faşist olduğu için herkesi öyle zannediyorlar. Bizim zorlamayla, baskıyla, toplum mühendisliği ile asla işimiz olmamıştır." ifadesini kullandı.

İstanbul Kasımpaşa'da İmam Hatip Gençlik Buluşması'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şu gençlikle bir araya gelip de gurur duymamak mümkün mü? Ya rab, yokluk karşısında mahcubiyet duyuyoruz. Şahsıma şu iftihar tablosunu yaşattığın için sana sonsuz hamd ediyorum. Şu nesli sen muhafaza buyur ya Rab. Şu vatanı sen koru ya Rab. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast edenlere fırsat verme ya Rab.

Şüphesiz kudret ve kuvvet sahibi olan sensin. Sen sadece "Ol" dersin ve olur. Sen bir kulun için bir iyilik murad ettiğinde hiçbir güç ona mani olamaz. Senden başka zafer sahibi yoktur. Sen bağışlayansın ve esirgeyensin. Sen duaları kabul edensin. Bizi kapından çevirme ya Rab.

"Bugünlere kolay gelmedik"

Ayaklarımızı dinin üzerinde sabit tut ya Rab. Bizi yolundan sırat-ı müstakimden ayırma ya Rab. Bu geceden itibaren kalkacağımız sahurların, tutacağımız oruçların, okuyacağımız kuran-ı kerimlerin hürmetine, bizi, ülkemizi, milletimizi ve tüm Müslümanları ve insanlığı her türlü zilletten sen muhafaza eyle ya Rab. Amin.

Kardeşlerim imam hatip okulların temellerini atanlar başta olmak üzere, on yıllardır bu okulların sayılarının artmasında emeği olan tüm büyüklerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi, bu müessesleri yaşatan tüm hayırseverlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"İmam hatiplere zorla kaydettirilme haberleri yalandır; bunları köpürtenler faşisttir"

Tek parti döneminde kapatılan bu okulları tekrar açan merhum Adnan Menderes'e bir kez daha yüce Mevladan rahmet niyaz ediyorum. Bugünlere kolay gelmedik. Sizleri üniversitelerin kapılarında sürüklediler. Fakat sabrettik, sabrettiniz. Unutmayın, sabreden kimse zafere ulaşır. İşte der ya atalarımız, sabrın sonu selamet diye. Bu sabrın sonunda hamd olsun bütün okullar kapatılmıştı.

Fakat şimdi devran değişti. Artık isteyen istediği gibi istediği okula kat sayılar kalktı, gidebiliyor mu? Ama sizden bundan sonra başarı bekliyorum. Rekabetçi olacaksınız. İlimde irfanda rekabet istiyorum. Onun için de gayretinizi çok önemsiyorum. Başarılarınız bizim iftihar meselemiz olacaktır. Omuzlarında partinin emanetini taşıyan şu nesil için gerçekten çok emek verildi. Baskılar ve mücadeleler sonunda bu günlere geldi. 4 çocuğu imam hatipten mezun olmuş bir baba olarak bizler de çok çile çektik.

Emin olunuz hiçbir kazanımımız bize altın tepside sunulmadı. Başardığımız her şeyi Allah'ın yardımına, sonra davamıza bağlılığımıza borçluyuz. Bugün bulunduğumuz yere adeta tırnaklarımızla kazıyarak geldik.

Bu okullarımızın tarihi, milletimizin son bir asırda yaşadıklarının bir özü, özeti gibidir. Milletimizin hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğini öğrenmek isteyenlerin ilk bakacakları yer imam hatip okulları olmalıdır. Bu okulun harcı çimento ile, kumla değil; çekilen çile ile, fedakarlıkla yoğurulmuştur. Bu okulların duvarlarının her bir tuğlasında alın teri vardır, inanç vardır. İşte bunun için imam hatipler, bu milletin halis niyetlerle oluşturduğu kurumlardır. Bu okulların sahibi milletimizin ta kendisidir.

"İmam hatiplerde yetişen nesil, ülkesi için her türlü fedakarlığı göze alan 15 Temmuz ruhunun ta kendisidir"

Dün olduğu gibi bugün de ısrarla bu okulları karalamaya çalışıyorlar. Her eğitim-öğretim döneminin başında birileri ısrarla yalan yanlış haberlerle imam hatiplere olan ilgiyi gölgelemeye çalışıyor. Bırakın, rekabetse rekabet olsun. Başı açık kız da, başı örtülü kız da hepsi üniversite yolunda rekabet etsinler. Önlerini tıkamayın.

Zira eğitim ve öğretimde özgürlüğün önüne kimse geçemez. Onun için de sizlerden gayret istiyorum. Sizler gayrette bulunacaksınız. Ve unutmayın siz, seferle emroldunuz, zaferle değil. Sefer sizden, zafer Allah'tan. Bu çevreler milleti tanımadıkları, milletle hiçbir gönül bağı olmadıkları için imam hatiplere olan gönül bağını anlayamıyorlar. Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydettirildiği haberleri yalandır, yanlıştır, çarpıtmadır. Bunları köpürtenler kendileri faşist olduğu için herkesi öyle zannediyorlar. Bizim zorlamayla, baskıyla, toplum mühendisliği ile asla işimiz olmamıştır.

Kardeşlerim, biz geçmişte bu tür yollara başvuranların tersine hiçbir zaman başkalarına dayatma içinde olmadık. Milletimizin kılığına, kıyafetine, ibadetine olduğu gibi evlatlarının hangi okula gideceğine de karışmadık.

Bununla birlikte mesleki eğitim sistemimizin tamamını felç etme pahasına imam hatiplere uygulanan ayıbı unutmayacağız. 28 Şubat'ın bu ayıbını biz ortadan kaldırdık, biz. Öğrenci sayısı 600 binden 60 bine düşürülen okulların kapılarına vurulmuş zincirleri hamd olsun milletimizle biz kırdık, biz. İmam hatiplerde yetişen nesil, ülkesi ve milleti için her türlü fedakarlığı göze alan 15 Temmuz ruhunun ta kendisidir.

"İmam hatipli demek, ecdadını bilmek demektir"

İmam hatipli demek, ecdadını bilen, tarihine vakıf, mensubu olduğu milletin en ideal temsilcisi olmaya namzet kişi demektir. İmam hatipli demek, "Kim var" diye seslenince, sağına soluna bakmadan "Ben varım" cevabını veren gençliktir. Gençler, öyleyiz değil mi? Gençler, bu şuurdayız değil mi? İmam hatipli demek ülkesine, vatanına, bayrağına, ezanına ve bunları temsil eden istikbal ve istiklal davasına öncülük eden genç demektir. Terör örgütleriyle, haksızlıkla, hukuksuzlukla, şiddetle imam hatipli asla yan yana gelmez, gelemez. İşte bakın FETÖ ihanet çeteleri, bu kutlu çatı altında kendilerine istismar zemini bulamamışlardır.

Bu ülkeyi yönetenler, biz zannediyorlardı ki sadece kuran-ı kerim, sadece arapça, farsça okuyoruz zannediyorlardı. Yani bizim felsefe okuduğumuzu, matematik okuduğumuzu bunlar bilmiyordu. Onun için bize yasak getirdiler. Buradan aldığınız diplomalarla üniversitelere giremezsiniz dediler. Ben imam hatip lisesi diplomasıyla üniversiteye girmedim. Gittim, Eyüp lisesinden ders aldım, farkı verdim.

Bu imam hatipliler ne çileler çektiler be. Bunu kimseye yaptılar mı? Yapmadılar. Benim evlatlarım Boğaziçi'ne girecek puanı aldıkları halde kat sayı vardı, giremediler. Ben çocuklarımı yurt dışına göndermek zorunda kaldı. Bir tanesi evlatlarımdan, Harvard'a master'ını yaptı. Büyük kızım aynı şekilde gitti, çok önemli üniversitelerden biri olan Berkeley'de eğitim aldı. Sizin de böyle şanslarınız var. Siz de böyle eğitimler almalısınız. Bu yarışa var mıyız? Varız.

"Talimatı verdim; arena ismini stadyumlardan kaldırıyoruz"

Kimi zaman fen derslerine karşı çıkanlarla uğraştık, kuran-ı kerimin Türkçe okutulmasını isteyenlerle uğraştık. İmam hatiplerimizin seçkin okullara dönüşmesinde işte bu mücadelenin büyük etkisi olmuştur.

Bugün imam hatipler bir milyon 300 bin öğrencinin eğitim öğretim aldığı, yurt içinde ve yurt dışında gurur verici işlere imza atan önemli kurumlara dönüştüyse, bizden önceki dava adamlarının çabaları sayesinde olmuştur. Sevgili gençler, işte biz böyle bir mücadelenin, böyle bir direniş geleneğinden geliyoruz. Hak mücadelesini, millet mücadelesini, imam hatip mücadelesini işte böyle meşru, böyle kutlu bir zeminde verdik, veriyoruz.

Tabii bir şeyi ifade etmeden geçemeyeceğim, asla imam hatip nesli derken fen, anadolu liselerini imam hatiplerden ayırt etmek gibi bir şey söz konusu değil. Ve sözlerimin bu noktasında asımın nesli olarak, Kasımpaşa semtinde adımı bu stadyuma verdikleri, doğrusu bu he, stadyum. Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanları parçalatırlardı. Biz arenalara karşıyız, stadyumlardan arena isimlerini kaldıracağız.

Ben sizlerle gurur duyuyorum. Anneler, cennetin ayakları altına serildiği anneler. Sizin makamınız çok yüksek. Az önce sayın başkana da söyledim. Burada erkekten çok kızlarımız var. İnşallah bir dahakine bu açığı kapatırız. Vallahi anlamadık. "