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Spor

Erdoğan'ın çağrısına ilk uyan Galatasaray oldu; TT Arena'nın adı değişiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Arenaya karşıyım" demişti

27 Mayıs 2017 18:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Statlardan Arena ismi kalkacak" talimatının ardından stadının ilk ismini değiştiren kulüp Galatasaray oldu. Galatasaray Kulübü eski başkanı Ali Tanrıyar’ın vefatı nedeniyle saat 14:00’de düzenlenen törenin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Özbek’in isteği üzerine özel gündem maddesi ile toplandı. Toplantı sonrası Türk Telekom Arena’nın isminin değişme kararı alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman, bu kararı açıklayarak “ Bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı neticesinde Pazartesi gününden itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak” dedi.

Erdoğan "Arenaya karşıyım" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kasımpaşa semtinde adım verilen bu yerde bu tören yapılıyor bu tören. Burası arena değil burası stadyum. Arenaya karşıyım. Arenalarda insanları kimlere parçalattıklarını biliyoruz. Bakana da talimatı verdim. Arena isimlerini stattlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Arena kavramına karşıyız” diye konuşmuştu.

 

 

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