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"Arena' yerine 'çeyniktey' kullanılsın" önerisi

"İspanyolcası olan 'arena'yı, Latincesi olan ‘stadyum’u yadırgamıyoruz da..."

29 Mayıs 2017 19:09

Deprem uzmanı olarak bilinen Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Arenaya karşıyım. Arenalarda insanları kimlere parçalattıklarını biliyoruz. Bakana da talimatı verdim. Arena isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Arena kavramına karşıyız” ifadesiyle ilgili olarak "Futbolcu ‘tepikçi’, sporun Türkçesi ‘çeynik’tir. Stadyumun Türkçesi ise ‘çeyniktey’dir" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ercan, sözlerine şöyle devam etti:

"İspanyolcası olan ‘arena’yı, Latincesi olan ‘stadyum’u yadırgamıyoruz da, Türkçe olan ‘çeyniktey’i neden yadırgıyoruz? Atatürk’ün dediği gibi ‘Türkçe konuşmayana Türk denmez.’ Umarım bu güzel atılım diğer alanlarda dükkan, işyeri, konut, gökdelenler, toplu konutlarda da yaygınlaşır.”

"İngilizce, Latince, Yunanca adlandırmalar üç seçkin spor takımımız tarafından Türkçe’nin hallaç pamuğu gibi atılmasıyla sürdürüldü. Vodofone Arena’nın ilk adı Mithat Paşa idi. O ki, bu topraklarda demokrasiyi ilk getiren, ilk anayasayı yazan kişidir. Onun adı kaldırıldı İnönü Stadyumu dendi. O ki, Kurtuluş Savaşı baturu, Köy Enstitüleri kurucusu, Toprak Reformu’nu başlatan kişidir. O da kaldırıldı. Yabancı bir iletişim kuruluşu olan Vodafone Arena dendi. Nerede kaldı Atatürkçülük? Nerede kaldı Cumhuriyetçilik."

 

 

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