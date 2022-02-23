VOA’dan RTÜK kararına itiraz: İnternet dağıtımı için bir lisans gereksiniminin olası tek amacı sansür uygulamak

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Amerika’nın Sesi (VOA), DW Türkçe ve Euronews haber kuruluşlarına lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili kararını 21 Şubat günü internet sitesinde yayınlaması sonrasında VOA tarafından yapılan açıklamada karara yasal yollardan itiraz edileceği bildirildi.

Açıklamada ‘‘Lisans, radyo ve TV yayıncılığında kullanılan bir kuraldır, çünkü yayın spektrumu sınırlı bir kamu kaynağıdır ve hükümetlerin, bunun daha geniş kamu yararına kullanılmasını sağlamak için spektrumu düzenleme sorumluluğu vardır. Bununla birlikte internet, sınırlı bir kaynak değildir ve internet dağıtımı için bir lisans gereksiniminin olası tek amacı sansür uygulamaktır’’ denildi.

VOA’nın yayıncılığı uluslararası bir kamu hizmeti olarak yaptığı hatırlatılan açıklamada, kuruluşun ilgili yasalar gereğince hizmet verdiği tüm ülkelerdeki kitlesine doğru, objektif ve kapsayıcı haber içeriği sunduğuna dikkat çekildi.

VOA Tüzüğü’nün kurumun ürettiği içeriğin sansürlenmesine izin vermediği vurgulanan açıklamada ‘‘Editoryal kararlarımızın her zaman en yüksek profesyonel gazetecilik standartlarına göre verilmesi gerekir. Dolayısıyla Amerika’nın Sesi, bir denetçinin içerik sansürleme veya kaldırma yönündeki talimatlarına uyamaz; Amerika’nın Sesi böyle bir sansüre tabi olmayı kabul edemez’’ ifadesi kullanıldı.

Açıklamada VOA Genel Müdür Vekili Yolanda López’in şu sözlerine yer verildi: ‘

‘Amerika'nın Sesi, Deutsche Welle veya Türkiye'deki herhangi bir bağımsız, profesyonel kamu haber servisinin internet sitelerinin engellenmesi tehdidi endişe verici. Amerika’nın Sesi’nin bağımsız gazeteciliği, ne bunun ne de başka bir hükümetin sansürle ya da sansür algısıyla sonuçlanan denetimine tabi tutulabilir."

Açıklamada ''Bu nedenle başka bir seçenek kalmadığı için, VOA RTÜK'ün lisans için başvurması gerektiği şeklindeki kararına itiraz etmekten başka bir yol kalmadığına inanmaktadır'' değerlendirmesi yapıldı.

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