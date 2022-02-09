RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı, Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanındı

T24 Haber Merkezi

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandığını, Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans için 72 saat süre tanındığını duyurdu. Taşçı, bu sürede başvurmayanların erişimlerinin engelleneceğini belirtti.

Taşçı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı. Oy çokluğuyla alınan kararla, http://amerikaninsesi.com http://dw.com/tr ve http://tr.euronews.com sitelerine lisan için 72 saat süre tanıdı. Bu sürede başvurmayanların erişimleri engellenecek. Ulusal basının ardından sıra uluslarası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi. RTÜK’ün “sitede video var lisans almalı” bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz! Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin" değerlendirmesini yaptı.

Taşçı şu ifadeleri kullandı:

"RTÜK’e İnternet yayınlarını denetleme yetkisine veren yasa 2019 yılında yürürlüğe girdi. Üç yılın ardından RTÜK’ün aklına yabancı haber sitelerinin gelmesi hayli ilginç. Anlaşılan devamı da gelecek!"





Faruk Bildirici: RTÜK talimatı almış, sopayı bir kez daha kaldırdı

RTÜK'ün kararına ilişkin olarak T24'e konuşan Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, “RTÜK, bu yönetmeliğin uygulanması için lisanslama çalışmalarına iki yıl önce başlamıştı. TV yayını dışına çıkmıyordu. Şimdi uluslararası haber sitelerine ilişkin böyle bir tavır alması bu yetkisini bundan sonra bütün haber sitelerine karşı kullanacağını gösteriyor. Haber siteleri, YouTube ve sosyal medya yayınlarına da uzanacağını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genelgesinin medyaya olumsuz yansımaları kendini göstermeye başladı. RTÜK talimatı almış, sopayı bir kez daha kaldırdı.” yorumunu yaptı.

"Uluslararası medyanın baskılanmasına yönelik bu hamle de başarısızlığa mahkumdur"

RTÜK Üyesi Okan Konuralp de "RTÜK, VOA, DW ve Euronews’e lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdı. Oy çokluğuyla alınan karar SETA’nın 2019’daki fişleme niteliğindeki uluslararası medya raporunun bir uygulaması. Lakin, uluslararası medyanın baskılanmasına yönelik bu hamle de başarısızlığa mahkumdur." paylaşımını yaptı.

DW Sözcüsü: Henüz bildirim yapılmadı

Deutsche Welle sözcüsü ise konuyla ilgili kendilerine henüz resmi bir bildirim yapılmadığını belirtti.

"RTÜK'ün olası kararının DW'yi de etkileyebileceğini medyadan öğrendik" diyen sözcü "Ancak RTÜK'ten resmi bir bildirim geldiğinde bağlayıcı bir analiz yapabilir ve nasıl hareket edeceğimizi öngörebiliriz" açıklamasını yaptı.

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