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Dünya

Vladimir Putin: ABD diğer ülkeleri öylesine korkuttu ki, kimse Snowden'i istemiyor

ABD'li eski istihbaratçı Edward Snowden'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Snowden için 'Bir tür noel hediyesi' dedi

16 Temmuz 2013 14:47

Rusya'nın lideri Vladimir Putin, ABD'nin yakalamak için şimdiye kadar görülmemiş yöntemlere başvurduğu eski Ulusal Güvenlik ajanı Edward Snowden ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Snowden'ın Moskova'da sıkışıp kalmasından Washington yönetiminin sorumlu olduğunu söyledi.

Leningrad Üniversitesi'nde öğrencilerle biraraya gelen Putin, "ABD diğer ülkeleri öylesine korkuttu ki, kimse onu istemiyor. Bu yüzden bizim topraklarımızda sıkışıp kaldı" diye konuştu.

Deutsche Welle Türkçe'de konuya ilişkin yayımlanan haber şöyle:

 

'Snowden bir tür noel hediyesi'

 

Putin, “Bizim davetlimiz değildi. Moskova’dan transit uçuşuna devam edecek, bir başka ülkeye gidecekti” dedi. Putin, Snowden’ı, “bir tür Noel hediyesi!” diye tanımladı.

Rusya lideri, “Snowden’ın geleceği ne olacak?” sorusuna da, “Nereden bileyim? Kendi hayatı, kendi kaderi!” sözleriyle yanıt verdi.

Snowden’a Rusya’nın kapılarının hâlâ açık olduğunu kaydeden Putin, bunun koşulunu daha önce dile getirdiklerine işaret etti. Putin, durumun belirsizliğini korumaya devam ettiğini söyledi.

 

Snowden’in bekleyişinin nedeni

 

Edward Snowden’a Venezuela, Nikaragua ve Bolivya sığınma hakkı sundu. Rusya da, “ABD’nin çıkarlarına zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunmama” koşuluyla sığınma hakkı tanıyor.

ABD yönetiminin pasaportunu iptal ettiği Snowden’in, Moskova’dan ayrılabilmek için yeniden geçerli belgelere kavuşmayı beklediği belirtiliyor.

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