Vizyona hangi filmler girdi?

Vizyona giren filmler arasında afişini Türkiye'den Koray Doyran'ın tasarladığı The Master da var. Bu filmin Scientology tarikatının kuruluşunu anlattığına dair dedikodular çıkmıştı. Tarikatın kurucuları arasında gösterilen, ABD'li ünlü oyuncu Tom Cruise, geçtiğimiz haftalarda oyuncu eşi Katie Holmes'ten boşanmış, çiftin ayrılmasında tarikatın etkili olduğu öne sürülmüştü.

THE MASTER

Paul Thomas Anderson'un yönetmen koltuğunda oturduğu “The Master” filminde, Amy Adams, Jeremy Renner, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Rami Malek, Laura Dern, Madisen Beaty, Kevin J. O'connor, Lena Endre, W. Earl Brown, Jesse Plemons, Ambyr Childers, Darren Le Gallo, Joshua Close ve Fiona Dourif rol alıyor.

Filmde, eski bir donanma eri olan Freddie'nin, 1950'lerde yeni bir dinsel örgütlenme kuran Lancaster Dodd ile olan yaşananlar anlatılıyor.

FRANKENWEENIE

Bu haftanın 3 boyutlu çizgi film, ABD yapımı “Frankenweenie”. Yönetmenliğini “Alis Harikalar Diyarında”, “Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi” ve “Charlie'nin Çikolata Fabrikası” gibi filmlere imza atan Tim Burton'un üstlendiği filmin seslendirmelerini Winona Ryder, Catherine O'Hara, Charlie Tahan, Martin Landau, Martin Short, Robert Capron, Conchata Ferrell, Atticus Shaffer ve Glenn Shadix'in yaptığı 3 boyutlu animasyon filmin konusu özetle şöyle:

“Beklenmedik bir şekilde çok sevdiği köpeği Sparky'yi kaybeden genç Victor, en iyi arkadaşını tekrar hayata döndürmek için bilimin gücüne baş vuruyor, tabii birkaç küçük değişiklik yaparak... Evde yarattığı bu eserini saklamaya çalışırken Sparky, dışarı çıkınca Victor'un öğrenci arkadaşları, öğretmenleri ve kasabanın tamamı, elde edilen bu 'yeni hayat' fırsatının çok korkunç olabileceğini öğreniyor.”

MARLEY

Müziği ve sevgi mesajlarıyla “ikonlaşan” efsane reggae sanatçısı Bob Marley'in yaşamı, Kevin MacDonald tarafından “Marley” filmiyle beyazperdeye aktarıldı.

Belgesel filmde, 1981'de yaşamını yitiren Bob Marley'in müziğinin yanı sıra sosyal ve politik mesajlarla nasıl bir dünya ikonu haline geldiği ve bugüne kadar çok az sayıda müzisyenin bu başarıyı elde ettiği anlatılıyor. Bob Marley'in anısına ithaf edilen belgesel film, sanatçının ailesinin desteğiyle çekildi.

KATİL JOE

Tracy Letts'in senaryosunu yazdığı “Katil Joe”, filminin yönetmenliğini William Friedkin üstlendi. Dram ve gerilim severleri salonlara çekmeyi hedefleyen filmin oyuncuları arasında Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Gina Gershon, Juno Temple, Thomas Haden Church, Marc Macaulay, Gregory C. Bachaud, Gralen Bryant Banks, Scott A. Martin, Julia Adams, Jeff Galpin ve Danny Epper yer alıyor.

Filmde, satmak için bulundurduğu uyuşturucu annesi tarafından çalınan Chris Smith'in, öldürülmemek için ihtiyacı olan 6 bin doları bulmak için babası ile yaptığı plan sonrası yaşananlar izlenebilecek.

MÜKEMMEL PLAN

Komedi-dram türündeki “Mükemmel Plan” filmini, Jennifer Westfeldt yazıp yönetti.

Megan Fox, Jon Hamm, Edward Burns, Kristen Wiig, Adam Scott, Maya Rudolph, Jennifer Westfeldt, Kelly Bishop, Owen Bento, Brian D'arcy James, Katie Foster, Peter K. Hirsch, Cotter Smith, Michael Dean ve Lee Bryant'ın izleyici karşısına çıktığı filmde, Manhattan'da aynı apartmanda oturan ve uzun süredir arkadaş olan Jason ve Julie'nin etrafında gelişen olaylar anlatılıyor.

SESSİZ TEPE: KARABASAN

Michael J. Bassett'in yönettiği “Sessiz Tepe: Karabasan” filmi, bilim-kurgu ve gerilim severleri salonlara çekmeyi hedefliyor.

Sean Bean, Radha Mitchell, Malcolm McDowell, Deborah Kara Unger, Kit Harington, Martin Donovan, Adelaide Clemens, Heather Marks, Carrie, Chris Anton ve James Collins'in rol aldığı 3 boyutlu filmde, babası ile kaçak hayatı yaşayan Heather Mason'un 18. yaş gününde gördüğü “şeytani” rüyaların ardından babasının ortadan kaybolmasıyla yaşadıkları konu ediliyor.