56. Londra Film Festivali 'Frankenweenie' ile başlıyor

İngiliz Film Enstitüsü'nce (BFI) düzenlenen 56. Londra Film Festivali bu akşam Amerikalı yönetmen Tim Burton'ın üç boyutlu animasyon filmi Frankenweenie'nin Avrupa galasıyla açılıyor.

Siyah beyaz film, küçük bir çocuğun, köpeği Sparky'yi yeniden hayata döndürme çabalarını konu alıyor.

12 gün sürecek olan Londra Film Festivali'nde dünyanın dört bir yanından 225 uzun metrajlı film ve belgesel yer alıyor.

Festival 21 Ekim akşamı, bir Charles Dickens klasiği olanBüyük Umutlar romanından Mike Newell'ın uyarlamasıyla son bulacak. David Nicholls'ın senaryosunu yazdığı Büyük Umutlar'da, Miss Havisham'ı Helena Bonham Carter, Magwitch'i ise Ralph Fiennes canlandırıyor.

Festivalin bu akşamki açılışından kısa bir süre önce, Helena Bonham Carter ile hayat arkadaşı yönetmen Tim Burton'a, meslek yaşamlarındaki başarıları dolayısıyla, 20 Ekim'deki ödül gecesinde BFI Fellowship ödülü verileceği açıklandı.

56. Londra Film Festivali'nde galası yapılacak diğer filmler arasında, Dustin Hoffman'ın ilk yönetmenlik denemesi Quartet (Dörtlü) de bulunuyor. Filmde, aralarında İngiliz tiyatro ve sinemasının en önemli oyuncularından Maggie Smith'in de bulunduğu bir grup yaşlı opera sanatçısının öyküsü anlatılıyor.

Ben Affleck'in İran rehine krizini konu alan ve İran'a ilişkin bölümleri geçen yıl İstanbul'un Balat, Eminönü ve Etiler’de çektiği Argo da, bir diğer gala filmi olacak.

John Hawkes'un başrolü paylaştığı, geçirdiği çocuk felci yüzünden boynundan aşağısını hareket ettiremeyen ve soluk alabilmek için ömrü boyunca 'demir bir akciğer'e bağımlı yaşayan Mark O'Brien adlı şairin gerçek öyküsüne dayanan The Sessions (Seanslar) da, festivalin öne çıkan filmleri arasında.

Film, O'Brien'ın bekâretini kaybetmek için çaresizce verdiği uğraşı, kendisine seks terapisi uygulayan Cheryl Cohen-Greene'e (Helen Hunt) duymaya başladığı ve giderek yoğunlaşan yakınlığı, hüzünlü aşkı ve bütün bunları yaşarken, rahip Brendan'la (William H. Macy) yaptığı, izleyiciyi sık sık güldüren konuşmalarını konu alıyor.

Londra'da ilk dünya gösterimleri yapılacak 14 film arasında, bu yıl 50. kuruluş yıl dönümlerini kutlayan Rolling Stones'a ait belgesel film Crossfire Hurricane de var. Grup üyelerinin 18 Ekim'deki ilk gösterim gecesine katılmaları bekleniyor.

Festivaller festivali

Londra Film Festivali, bir bakıma 'festivaller festivali'...

Yıl boyunca dünyanın çeşitli kentlerinde düzenlenen film festivallerinde ödül alan, dikkat çeken filmler Londra'da bir araya geliyor, sinemaseverlere tam bir film şöleni sunuluyor.

Bu yıl da, Sundance, Cannes, Venedik ve Toronto festivallerinde izlenen filmlerin bazıları Londra'da buluşacak. Cannes'da Altın Palmiye'yi kazanan Michael Haneke'ninAmour'u, Thomas Vinterberg'in The Hunt'ı ve Mira Nair'in The Reluctant Fundamentalist'i büyük ilgi toplayacak gibi görünüyor.

Festivaldeki bazı iddialı filmler –ki Frankenweenie de bunlardan biri- İngiltere'nin birçok yerinde, onlarca sinemada birden gösterilecek.

Londra Film Festivali bu yıl, geçen yılkine kıyasla 4 gün daha kısa sürecek. Festivalin yeni yöneticisi Clare Stewart, bu yıl filmleri coğrafi olarak gruplandırmaktansa "Aşk", "Komedi", "Kült", "Gerilim" ve "Tartışma" gibi temalar altında sunuyor.

56. Londra Film Festivali'nde bir dönemde kitaplarıyla büyük siyasi ve dini tartışmalara yol açmış olan yazar Salman Rüşdi ve Fransa'nın gözde kadın oyuncularından Marion Cotillard'ın söyleşileri de yer alıyor.

BBCTürkçe