Vice News muhabirleri serbest bırakıldı

Son dönemde bölgede yeniden başlayan çatışmaları izlemek için gittikleri Diyarbakır’da geçen hafta terör örgütüne destek verdikleri iddiasıyla tutuklanan Vice News ekibindeki İngiliz gazeteciler Jake Hanrahan ve Philip Pendlebury serbest bırakıldı. Gazetecilerin tercümanı Muhammed Resul ise inceleme devam ettiği için tutuluyor.

Vice çalışanları Jake Hanrahan, Philip Pendlebury ve çevirmenleri Muhammed Resul, medyada yer alan iddialara göre, isimsiz bir ihbar sonucu IŞİD’e destek olmaktan gözaltına alınıp, PKK’ya yardım etme iddiasıyla tutuklanmışlardı. Gazeteciler, salı günü, avukatlarına haber verilmeksizin Diyarbakır'dan Adana'ya sevk edilmişti.