ABD’den tutuklu Vice muhabirleri için açıklama: Demokratik değerlerinizi koruyun

Çatışma bölgelerinden yaptığı haber ve videolarla tüm dünyada bilinen ABD merkezli haber sitesi Vice News, Türkiye muhabiri Jake Hanrahan ve ekibinin tutuklanmasını kınadı. ABD Dışişleri Bakanlığı da, 3 İngiliz gazetecinin 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla tutuklanmasına ilişkin endişelerini Ankara’ya ilettiklerini açıkladı.

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, ifade özgürlüğü ve adil yargının önemine vurgu yaptı. Söz konusu ilkelerin sağlıklı demokrasi için kilit öneme sahip olduğunu kaydeden Toner, bu değerlere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da önem verildiğini söyledi.

Türkiye'nin uluslararası insan hakları taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Toner, “Türkiye'nin dostu ve NATO müttefiki olarak Türk yetkililere aralarında adil yargı, ifade özgürlüğü, medya ve bilgiye erişimin de yer aldığı uygulamalarında evrensel demokratik değerlerin korunmasına çaba göstermeleri için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşlardan tepki

Uluslararası Af Örgütü, PEN International (Uluslararası Yazarlar birliği) ve Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) gazetecilerin gözaltına alınması ile ilgili Türkiye’yi kınayan açıklamalar yapmışlardı.

VICE News hakkında

ABD merkezli Vice News dünyada sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgelere muhabir göndererek önemli röportaj ve haberlere imza atan bir uluslararası bir haber organizasyonudur. 2013 yılının Aralık ayında kurulan Vice News önemli gelişmelerle ilgili belgesel ve özel haberler yaparak, bu haberleri kendi internet sitesinden ve Youtube aracılığıyla servis etmektedir. Ana merkezi New York'ta bulunan şirketin dünyanın bir çok kilit noktasında da bürosu bulunmaktadır.