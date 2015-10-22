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Dünya

Vice News, Diyarbakır'da tutuklanan gazeteci için ekran kararttı

"Resul'un hapsedilmesi, iki Britanyalı gazeteciyi hapsetmekten daha az vahim değil"

22 Ekim 2015 00:24

Amerikan haber sitesi Vice News, Vice News muhabirleri için tercümanlık yaparken 27 Ağustos'ta Diyarbakır'da tutuklanan Iraklı tercüman Muhammed İsmail Resul'un durumuna dikkat çekmek için bugün TSİ 17.00'den itibaren internet sitesini kararttı. Siteden sadece, 56 gündür tutuklu olan Resul'un serbest bırakılması için çağrı yapılan bir video yayınlayan Vice News, Iraklı tercüman için change.org'da başlatılan bir kampanyaya da destek verilmesini istedi.

Vice çalışanları Jake Hanrahan, Philip Pendlebury ve çevirmenleri Muhammed Resul, medyada yer alan iddialara göre, isimsiz bir ihbar sonucu IŞİD’e destek olmaktan gözaltına alınıp, PKK’ya yardım etme iddiasıyla tutuklanmışlardı. İngiliz gazeteciler 3 Eylül'de serbest bırakılırken, Muhammed Resul'un tutukluluk durumunun ise incelemeler devam ettiği açıklanmıştı. Jake Hanrahan ve Philip John Pendlebury ise serbest bırakılmalarının ardından sınır dışı edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dilekçe yazdılar

 

Diyarbakır'da tutuklu bulunan Muhammed Resul'un durumuna dikkat çekmek için sitesini karartan Vice News'ün konuyla ilgili olarak destek verilmesi çağrısında bulunduğu kampanya kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan dilekçede şöyle denildi:

"Türkiye merkezli çalışan Resul tutuklandığı sırada VICE News için mihmandar ve çevirmen olarak hareket ediyordu. Çoğu mihmandar gibi Resul da tecrübeli bir gazeteci. Ortadoğu'da Vice News için olduğu kadar Associated Press ve El Cezire için de çalışmıştı.

"Resul gibi gazeteciler olmazsa dünya haberinde yerel içerik az olur"

 

Yabancı ülkelerdeki ofisler kapandıkça ve çatışma bölgelerinden haber vermenin tehlikeleri artarken, batılı haber merkezleri yerel gazetecilere giderek daha çok bel bağlıyorlar. Resul gibi gazeteciler olmazsa uluslararası çalışan muhabirler yabancı topraklarda yollarını bulmakta zorluk çekerler ve dünya haberinde yerel içerik az olur.

Resul'un hapsedilmesi vahim bir adaletsizlik; iki Britanyalı gazeteciyi hapsetmekten daha az vahim değil. Gözaltına alındıklarında üçü de görev başındaydılar. Türk yetkililere Resul'u bir an önce serbest bırakmaları çağrısını yapıyoruz."

 

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vice newsmuhammed resulekran karartmaJake HanrahanPhilip Pendlebury

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