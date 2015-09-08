Serbest bırakılan Vice News çalışanı: Hayatımın en travmatik deneyimiydi

Diyarbakır'da “silahlı terör örgütene yardım” suçlamasıyla Diyarbakır’da tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Vice News çalışanı, gazeteci Jake Hanrahan, tercümanları Muhammed İsmail Resul serbest bırakılıncaya kadar tam anlamıyla sevinemeyeceklerini söyledi. Hanrahan, Türkiye’de yaşadığı tutukluluk ile ilgili olarak “Bu travmatik bir deneyimdi” ifadesini kullandı.

Jake Hanrahan ve meslektaşı Philip Pendlebury, 27 Ağustos'ta tercümanları Resul ile birlikte "terörist bir örgüte" çalışmakla suçlanıp tutuklanmış, suçlamaları reddeden iki İngiliz gazeteci 3 Eylül'de serbest bırakılmış ve ardından da sınır dışı edilmişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; hafta sonunda ülkesine döndükten sonra bu sabah BBC'nin bir radyo programına konuk olan Jake Hanrahan, tutuklu bulunan Iraklı tercümanları Resul serbest bırakılıncaya kadar tam anlamıyla sevinemeyeceklerini ve onun için büyük bir sorumluluk duyduklarını ifade etti.

“Bu hayatımın en travmatik deneyimiydi ama şimdi en büyük sorun, arkadaşım ve meslektaşım Muhammed İsmail Resul'un hala cezaevinde olmasıdır" diyen Hanrahan, “Vice News ise elinden gelen her şeyi yapıyor” şeklinde konuştu.

'F tipi cezaevine de götürüldük'

Hanrahan şu açıklamalarda bulundu: "20 polis memuru merdivenlerden koşarak inip arabanın etrafını çevirdi, bizi aldı, odalarımızı aradı ve bize terör suçundan tutuklandığımızı söyledi. O gece tecrit hücrelerine götürüldük."

Hanrahan gözaltı ve tutukluluk süreleri boyunca birkaç farklı cezaevine götürüldüklerini de anlattı. Bunlar arasında mahkemeye beş saat uzaklıktaki F tipi bir cezaevi de bulunuyor. İlk geceden sonra grubun aynı hücrede kalmalarına izin verilmiş ancak aile ve arkadaşlarıyla irtibata geçmeleri engellenmişti.

Hanrahan, "Yabancı bir cezaevinde beklenebilecek şekilde muamele gördük; çok daha kötü olabilirdi. Gardiyanların çoğu bize anlayışlı davranıyor, suçsuz olduğumuzu anlıyorlardı" dedi.

Hanrahan ve arkadaşları tutuklulukları sırasında IŞİD ve PKK militanları ile bağlantıları konusunda sorgulanmış, daha sonra "silahlı örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tutuklamalara ilişkin kaygılarını ifade ederek Türkiye'den AB ve BM insan hakları yasaları çerçevesinde basın özgürlüğü yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Uluslararası Af Örgütü de Türkiye'deki yetkilileri eleştirdi.

‘Masamızdan haber yapmak istemedik’

Haberini yaptıkları bölgeye gazetecilerin gitmesinin önemli olduğunu belirten Hanrahan, "Başınıza kötü bir şey gelebilir ihtimali yüzünden haberden uzak kalamazsınız, yoksa gazeteciler hiçbir şey yapamaz" dedi. "Bu tür olaylara yer vermek gerekiyor. Çok sayıda sivil öldü. Buradaki büyük resmi görmek lazım. Masamızdan haber yapmak istemedik, gidip gerçekten ne olup bittiğini görmek istedik."

ABD merkezli uluslararası haber örgütü Vice News belgesel ve yazılı haberler yayımlıyor ve medyada yeterince yer bulmayan olayları ele almayı hedefliyor.

Iraklı gazeteci ve çevirmen Muhammed İsmail Resul için 70 yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmıştı.