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Vice News muhabirleri sınır dışı edildi

Muhabirler, serbest bırakıldıktan sonra Almanya'nın Düsseldorf kentine gönderildi

07 Eylül 2015 14:47

Diyarbakır'da tutuklanıp serbest bırakılan ABD merkezli yayın kuruluşu Vice News'in muhabirleri Jake Hanrahan ve Philip John Pendlebury sınır dışı edildi.

Diyarbakır'da tutuklandıktan sonra Adana'daki cezaevi konulan ve mahkemece serbest bırakılan Vice News adlı internet haber kanalında görev yapan Jake Hanrahan ve Philip John Pendlebury sınır dışı edildi. Edinilen bilgiye göre, serbest bırakıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen Hanrahan ve Pendlebury, işlemlerinin ardından uçakla Adana'dan Almanya'nın Düsseldorf kentine gönderildi.

Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne avukatları tarafından tutuksuz yargılanmaları için yapılan başvurunun ardından mahkemece verilen serbest bırakılma kararı üzerine Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'da tutulan gazeteciler, işlemlerinin tamamlanması için Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne ardından da İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmişti.

Hanrahan ve Pendlebury ile İngiliz gazetecilere tercümanlık yaptığı belirtilen Mohammed İsmael Rasool, 7 gün önce Diyarbakır'da tutuklanmış, bu kişilerin kaldığı otel odasında PKK /KCK'ya bağlı bulunan oluşumların kısaltmaları ve İngilizce açılımlarının yazılı bulunduğu ajanda ele geçirilmiş, gazetecilerin PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H mensuplarının silahlı, el yapımı bomba ve molotofkokteyli hazırlarken görüntülerini çektiği tespit edilmişti. Bilgisayarında, DAEŞ tarafından kullanıldığı iddia edilen kriptolu şifreleme sistemi bulunan Irak uyruklu Mohammed Ismael Rasool ise tutuklu bulunuyor.

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