Veyis Ateş’ten Ahmet Şık’a: Dokunulmazlık zırhına sığınıp Sezgin Baran Korkmaz’ın omzundan bana ateş açma

Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon Euro istediği ve ses kaydının da bulunduğu iddia edilen eski HaberTürk Ana Haber sunucusu Veyis Ateş, Korkmaz ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınlayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili gazeteci Ahmet Şık’a yanıt verdi. Ateş, Şık'ı etiketleyerek, “Ahmet Şık dokunulmazlık zırhına sığınıp Sezgin Baran Korkmaz’ın omzundan bana ateş açma” dedi.

Veyis Ateş, Korkmaz'la aralarında geçen konuşmanın ses kaydına ilişkin olarak, " Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açık" açıklamasını yapmıştı. Görüşme kaydını yayınlayan Ahmet Şık'la ilgili şu iddialarda bulundu:

“İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile tanışıklığımı öğrenince bana, Bakan Bey’le siyaseten uzlaşamadığını fakat tavrını çok beğendiğini söylemedin mi? Beş dakikalığına bile olsa Sayın Soylu ile bir araya gelme arzunu dile getirdin mi, getirmedin mi?

SBK’nın medya ve siyasetteki beslemeleri hazır olun, daha çok şey konuşacağız.

Elbette, başkaları gibi iftira atmadan, kumpas kurmadan…”

TIKLAYIN - Veyis Ateş’ten ses kaydı açıklaması: Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açık

TIKLAYIN | Veyis Ateş 10 milyon Euro istemediğini savundu, Sezgin Baran Korkmaz, "Ses kaydı var, aşağılık herif yalan söylüyor" karşılığını verdi!

TIKLAYIN | Veyis Ateş ile firari Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı