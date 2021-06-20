Veyis Ateş’ten ses kaydı açıklaması: Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açık

Firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği iddia edilen ve HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş, Korkmaz'la aralarında geçen konuşmanın ses kaydına ilişkin olarak, " Montajlama yöntemiyle oluşturulduğu açık" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş ve Korkmaz arasındaki konuşmanın ses kaydını yayımladı.

Ateş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada bana ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlanmıştır. Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarımdan kaydedilerek oluşturulan bu ses kaydının, montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açıktır. Ulusal ve uluslararası yargıda dolandırıcılık iddiasıyla aranan, katıldığım televizyon programına bağlanıp ‘Benim ABD’de hiçbir hukuki sorunum yok ve aranmıyorum’ dedikten 24 saat sonra ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan, kendi ifadesiyle ‘Tanrının yetiştirdiği bu özel insanın’ yurt içi ve yurt dışı bağlantıları bana yapılan bu son kumpasla kendini deşifre etmiştir." ifadesini kullandı.

Ateş şunları kaydetti:

"Bu şahısla hiçbir telefon görüşmesinde kendim veya başkaları adına herhangi bir maddi talebim olmamıştır"

"Sahibi tutuklanan birtakım şahıslar, iş üstü yakalanmanın telaşıyla alelacele montajlanmış bu ses kaydını tıpki geçmişteki örnekleri gibi sosyal medyada servis etmişlerdir. “Bu özel insan” nihayet yargı önünde hesap verecektir.

Bir kez daha tekraren ifade ediyorum. Bu ses kaydı oluşturulmuş bir ses kaydıdır. Büyük hezeyan yaşayan bu şahısla hiçbir telefon görüşmesinde kendim veya başkaları adına herhangi bir maddi talebim olmamıştır. İftira ve hakaret niteliği taşıyan bu ses kaydını oluşturanlar Sezgin Baram Korkmaz’ın medyadaki paralel yapılanmaları ve bu kumpasa aracılık yapanlar hakkında hukuki haklarım mahfuzdur."

Ne olmuştu?

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş, Korkmaz'ın ricası üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü açıkladı. Ateş, "Beni arayıp 'Ben çok mağdur edildim. Senden ricam, sayın bakan beni yanlış anlıyor, ben şöyle mağdur edildim, lütfen bu mesajımı iletir misin?' dedi. Ben de gittiğim sayın bakana 'Sezgin Baran Korkmaz diye biri var, beni aradı' dedim. 'Keşke açmasaydın' dedi. Dedim böyle böyle şeyler var, 'kesinlikle doğru değil' dedi" açıklamasında bulundu. Ateş, Korkmaz'dan 10 milyon Euro talep ettiği iddiasını ise yalanlarken, "Böyle bir talep aramızda geçmedi" dedi. Ateş'in açıklamaları sırasında yayına bağlanan Korkmaz ise, "Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblağı vermemiz gerektiğini, meblağın ne olduğunu sorduğumda 10 milyon Euro olduğunu açık açık söylemiştir" dedi. Ayrıca Korkmaz, ses kaydının bulunduğunu ve birkaç kişinin kaydı dinlediğini de aktardı.

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, firari Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon Euro istediği belirtilen ve HaberTürk'ten istifa eden Veyis Ateş ve Korkmaz arasındaki konuşmanın ses kaydını yayımladı.

Şık Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur” diyerek Youtube'a koyduğu bölümü paylaştı.

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