Venezuela Devlet Başkanı, ABD'ye karşı daha fazla yetki istedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukla suçladığı bazı Venezuelalı yetkililere yaptırımlar getirmesinin ardından, "emperyalizmle savaşmak" için Venezuela Kongresi'nden kendisine daha fazla yetki vermesini istedi.

Maduro, pazartesi akşamı devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarına tepki göstererek "Başkan Barack Obama, hükümetimi devirme, Venezuela'nın içişlerine karışma ve ülkeyi ABD'den yönetme gibi görevleri üstlenme kararı aldı. Obama, şimdiye kadar ABD'den Venezuela'ya karşı atılan en saldırgan, en haksız ve en kötü niyetli adımı attı" diye konuştu.



Nicolas Maduro, Venezuela'nın egemenliğini hedefleyen saldırılara ve tehditlere karşı ülkesini daha iyi savunabilmek için Kongre'den kendisine daha fazla yetki vermesini istedi fakat bu yetkilerin detayları hakkında bilgi vermedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest dün yaptığı açıklamada, Obama'nın, Kongre'nin geçen yıl geçirdiği, Venezuela'da muhaliflere karşı insan hakları ihlalleri ve şiddet eylemlerine girişmekle suçlananlara yaptırım uygulanmasını öngören yasanın yerine getirilmesine yönelik yeni bir Başkanlık Kararnamesi yayımladığını bildirdi. Yaptırım getirilen Venezuelalı yetkililer arasında, ulusal ordu, istihbarat ve yargıdan üst düzey isimler bulunuyor. Yeni yaptırımlar, listedeki 7 ismin ABD'deki mal varlıkları ve çıkarlarının bloke edilmesi ya da dondurulması, ABD'ye seyahat etmelerinin yasaklanması ve Amerikan vatandaşlarının onlarla iş yapmalarına da yasak getirilmesini içeriyor.