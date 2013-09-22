Venezüella'da tuvalet kağıdı kıtlığı orduyu harekete geçirdi

Venezuela Hükümeti, ülkede tuvalet kağıdı sıkıntısı nedeniyle bir fabrikaya el koydu. Fabrikanın denetimi orduya geçti. Tuvalet kağıtlarının üretimi ve dağıtımını subaylar denetleyecek.

Venezuela’da uzun bir süredir tuvalet kağıdı sıkıntısı görülüyor. Mayıs’ta Parlamento 39 milyon rulo tuvalet kağıdı ithal etmesi için Ticaret Bakanlığı’na izin vermişti. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro soruna çözüm bulunması amacıyla özel bir komisyon atadı. Hükümet, tuvalet kağıdı sıkıntısından “vicdansız” tüccarları sorumlu tutuyor.

'Muhalefetin komplosu'

Devlet radyosu AVN’nin haberine gore kuzeydeki Aragua eyaletinde bulunan Manpa adlı fabrikaya geçici olarak el kondu.

Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jorge Arreaza, Twitter mesajında yetkililerin temel tüketim maddelerinde stokçuluğa, üretimde ve dağıtımda yanlışlara izin verilmeyeceğini” söyledi. Ticaret Bakanı Alexander Fleming, fabrikaya el konulmasının Venezuela yasalarına aykırı olmadığını belirtti.

Petrol zengini Venezuela birçok ürünü ithal ediyor. Fakat dövizde devlet denetimi nedeniyle ithal ürünler için ödeme yapılmasında sıkıntı yaşanıyor. Bu da bazı temel tüketim maddelerinde kıtlığa neden oluyor.

Kanserden ölen Hugo Chavez’in yerine gelen Nisan’da Cumhurbaşkanı seçilen Nicolas Maduro, kıtlığın muhalefet ve zenginlerin komplosu sonucu ortaya çıktığını savunuyor.

Maduro, Chavez’in devletleştirme ve kapsamlı sosyal programlar içeren “21’nci Yüzyıl Sosyalizmi” ilkelerine bağlı kalacağını söylüyor.

Fakat bazı uzmanlar, hükümetin ekonomiye devlet denetimi getirme çabalarının dengesizlikler yarattığını ve kıtlığa neden olduğunu belirtiyor.