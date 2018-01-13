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Kültür-Sanat

Vedat Milor: Sakatat, gurmeliğin turnusol testi

"Bizde sakatat alt seviye yemek kültürünün parçası olarak görülür, Batı'daysa tam tersi"

13 Ocak 2018 18:26

Türkiye’nin en iyi yemek ve şarap eleştirmenlerinden Vedat Milor, sakatatın gurmeler için turnusol testi olduğunu söyledi. Etin en lezzetli kısımlarının 'bağırsak, işkembe, kelle, beyin, böbrek, dalak, paça, uykuluk’ olduğunu belirten Milor, Türkiye’de sakatatın ‘alt seviye yemek kültürünün parçası’ olarak görüldüğünü, Batı’da ise durumun tam tersi olduğunu ifade etti.

Türkiye’de çok sayıda kişinin sakatata burun kıvırdığını kaydeden Milor, “Yanlış mı? Bence değil. Değil çünkü ülkemizde sakatatın çok ucuz ve alt gelir düzeylerine hitap eden lezzetler olmasının doğurduğu iki tehlike var: Hijyen ve lezzet” dedi.

Sakatatın nerede ve nasıl temizlendiğinin çok önemli olduğunu ifade eden Milor, “Etin cinsi ve kalitesi de mühim, buna bağlı olarak da lezzet…” yorumunda bulundu. Milor’un İstanbul’da yediği en iyi kokoreçi de anlattığı yazısının tamamını Hürriyet gazetesinden okuyabilirsiniz.

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