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Sağlık

Canan Karatay'dan 'kelle paça' tavsiyesi: Yiyenin botoksa ihtiyacı kalmaz

"Senelerce 'kolesterol yükseltiyor' diye yasaklandı; ondan sonra da hastalıklar arttı"

07 Ocak 2018 20:52

Beslenme konusundaki tartışma yaratan açıklamalarıyla bilinen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, son olarak da uzun yıllardır birçok kişinin sağlık kaygıları nedeniyle uzak durduğu ‘kelle paçayla’ ilgili, ‘ezber bozan’ açıklamalarda bulundu. Karatay, kolajen içeren kelle paçayı yiyenlerin botoksa ihtiyaç duymayacağını söyledi. 

Adana'da düzenlenen 11'inci Çukurova Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen ‘Yaşam Boyu Sağlık’ konulu söyleşiye katılan Karatay, "Kelle paçayı bol bol yiyeceğiz. En doğal, en dengeli besin. Senelerce 'kolesterol yükseltiyor' diye yasaklandı. Ondan sonra da hastalıklar arttı. Bunlar vücudun ihtiyacı olan doğal protein, en doğalı. Kolajen. Gidiyorlar botoks yaptırıyorlar. Kelle paça ye ihtiyacın kalmaz” dedi.

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