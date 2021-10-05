Vedat Milor, 'kebap değerlendirme kriterleri'ni açıkladı

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" sözlerine atıfta bulunarak Twitter takipçilerine 'kebap değerlendirme kriterlerini' sıraladı. Milor'un tweet'ine binlerce beğeni geldi.

Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında son günlerde siyasetin gündeminde olan market fiyatları tartışmasıyla ilgili olarak,"Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından, vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara hak veriyor, bir şey demiyorum. Fırsatçıların peşine gidiliyor. Vatandaşın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz. Fakat vatandaşlarımızın çabasını istismar edip, pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" demişti.

Milor, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

Güncellemenin ardından kebap değerlendirme kriterlerim aşağıdadır:

Zırhla mı çekilmiş?



- Kuyruk yağı var mı?



- İşletmeci bölücü mü?





TIKLAYIN - Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır