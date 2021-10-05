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Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır

"Zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara hak veriyorum"

05 Ekim 2021 12:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar vardır" dedi. 

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Vatandaşların günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçılar vardır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, şunları söyledi:  

"Zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara hak veriyorum"

Yumurta, et, süt, peynir fiyatlarının artışından; çarşı, pazar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikâyet edenlere hak veriyor, bu kardeşlerime bir şey demiyorum. Fırsatçıların üzerine gidiliyor, simsarların peşine düşülüyor, vatandaşımızın kesesine göz diken yağmacılardan da hesap soruluyor. Destekliyoruz, sonuna kadar gidilmesini istiyoruz.

Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir.

"Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır"

Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır. Bir eli yağda, diğeri balda, yediği önünde, yemediği ardında, bir giydiğine bir daha dönüp bakmayan, ama sırayı siyaset alınca sahte vicdan ve merhamet edebiyatı yapan bir avuç kaymak tabakadan, imtiyazlı azınlıktan, merdane gibi dönen devrimci bozuntularından öğreneceğimiz de hiçbir şey yoktur.

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