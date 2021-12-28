Vedat Milor’dan bu kez “simit” anketi

Sık sık sosyal medya hesabından anketler yapan gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar’ın gündem olan “simit” açıklamasının ardından yeni bir anket açtı. Milor, takipçilerine, “Düşünsel deney: Ünlü bir sanatçı olsaydınız ve zor günlerde aşağıdaki simitlerden birini yemeniz gerekseydi, hangisini yerdiniz?” diye sordu.

Milor’un yanıtları arasında “Ankara simidi”, “İzmir gevreği” ve “Kel simit (Kastamonu/Rize)” şıkları yer aldı.

TIKLAYIN - Hülya Avşar: Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız

TIKLAYIN - Hülya Avşar'dan tepki çeken “Gerekirse simit yenecek” sözlerine ilişkin açıklama: Sakinleştiyseniz sıra bende