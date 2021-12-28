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Vedat Milor’dan bu kez “simit” anketi

"Ünlü bir sanatçı olsaydınız ve zor günlerde aşağıdaki simitlerden birini yemeniz gerekseydi, hangisini yerdiniz?"

28 Aralık 2021 13:14

Sık sık sosyal medya hesabından anketler yapan gastronomi yazarı Vedat Milor, bu kez şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar’ın gündem olan “simit” açıklamasının ardından yeni bir anket açtı. Milor, takipçilerine, “Düşünsel deney: Ünlü bir sanatçı olsaydınız ve zor günlerde aşağıdaki simitlerden birini yemeniz gerekseydi, hangisini yerdiniz?” diye sordu.

Milor’un yanıtları arasında “Ankara simidi”, “İzmir gevreği” ve “Kel simit (Kastamonu/Rize)” şıkları yer aldı.

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