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Hülya Avşar: Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız

“Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız”

19 Aralık 2021 23:38

Şarkıcı Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor." dedi. Avşar, "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" görüşünü savundu. 

Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor.Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu. 

 

 

Hülya Avşargerekirsesimityiyeceğiz

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