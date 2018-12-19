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Vedat Milor: Barbaros Şansal, soğanlı menemene mi kızdı acaba?

"Anlayışla karşılıyorum ama..."

19 Aralık 2018 16:08

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, modacı Barbaros Şansal’ın kendisini sosyal medyada engellediğini söylerek sitemde bulunurken “Soğanlı menemene mi kızdı acaba?” Diyd sordu.

Milor, geçen aylarda sosyal medyada yaptığı "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı" anketiyle Türkiye'nin "en büyük gastronomi problemi"ne el atmıştı.

Şansal'ın Twitter'dan kendisini engellediğini söyleyen Milor, şu mesajı paylaştı:

"Demin bir tweet’e bakınca gördüm. Barbaros Şansal tarafından engellenmişim. Anlayışla karşılıyorum ama nedenini merak etmedim desem yalan olur. Soğanlı menemene mi kızdı acaba?”

Şansal da Milor’a şu cevabı verdi:

"Kontrol ettim, engelli görünmüyorsunuz, hatta takip ettiklerim arasındadınız, ancak yorumları okuyunca epey densiz (ve kullandığım algoritma program sayesinde) tüm takipçileri otomatik engellendi, saygı ve sevgiyle.”

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"Herkesi itidale ve sağduyuya davet ediyorum"

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