Vedat Milor'dan 'soğan' tepkisi: Rasyonel hareket edebilirsek menemeni bu işten kurtarabiliriz!

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Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaptığı "Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı" anketiyle Türkiye'nin "en büyük gastronomi problemi"ne el atan Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, soğan fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yaşanan tartışmalara esprili bir dille dahil oldu.

TIKLAYIN - Vedat Milor, ‘en büyük gastronomik problemimiz'e noktayı koydu: Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

Milor sosyal medyada paylaştığı mesajda "Herkesi itidale ve sağduyuya davet ediyorum. Eğer sakin kalıp rasyonel hareket edebilirsek en azından menemeni bu işten kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Stokların yapıldığı depoları basacağız" sözlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, 45 soğan deposunda denetim yapıldığı açıklamıştı. İktidara yakınlığı ile bilinen Star gazetesinin konuya ilişkin olarak yayımladığı haberde "30 ton soğan ele geçirildi" ifadesini kullanması sosyal medyada gündem olmuş konuya ilişkin çok sayıda espri yapılmıştı.