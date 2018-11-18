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Yaşam

Vedat Milor'dan eşiyle ilgili terbiyesiz yorumda bulunan takipçisine: Neden bu kadar kötüsünüz?

Milor'un eşiyle fotoğrafının altına bir kişi, "Abimin eşi diyecektiniz herhalde" yorumunu yaptı

18 Kasım 2018 21:05

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Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, bir takipçisinin Instagram'da eşiyle ilgili yaptığı terbiyesiz bir yoruma verdiği cevapla sosyal medyada bir kez daha övgüleri topladı. 

Eşiyle gittikleri bir restorandan fotoğraf paylaşan Milor, altına da "Sevgili eşimle, çok sevdiğimiz bir restoranda çekilen fotoğrafımız. #aşk" notunu ekledi. Milor'un takipçilerinden biri ise fotoğrafın altına "Abimin eşi diyecektiniz herhalde" yorumunda bulundu. Yüzbinlerce kişinin samimi ve mütevazı tavrını da överek takip ettiği Milor ise bunun üzerine takipçisine şu soruyu yöneltti: 

"Neden bu kadar kötüsünüz?"

Milor'un cevabı takipçileri tarafından büyük övgüyle karşılanırken; ilk yorumu yapan kişi ise gelen tepkilerin ardından hesabını kapattı. 

 

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