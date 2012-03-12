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Vecide Şener: Çok yıprandık, mutluyum, şaşkınım

Nedim Şener'in eşi Vecide Şener: Birazdan Silivri'ye gidip Nedim'i alacağız

12 Mart 2012 20:34

 

T24 - İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Odatv davası kapsamında tutuklu yargılanan gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık, Şait Çakır ve Coşkun Musluk'un tahliyesine karar verdi. Nedim Şener'in eşi Vecide Şener, ''Mutluyum, şaşkınım, çok destek aldık ama çok yıprandık da'' dedi.
 
Nedim Şener’in eşi Vecide Şener, ‘’Çok mutluyum çok şaşkınım, biz yargılansınlar ama tutuksuz yargılansınlar istedik ve bu davada bugün bu sonucun çıkması bizi şaşırttı. Ama bir gerçek var ki biz bunu baştan beri de bekliyorduk. Ben çok heyecanlıyım. Şu an Çağlayan Adliyesi’nden çıkmaya çalışıyoruz. Burası çok kalabalık. Silivri’ye gidip, Nedim’i alıp gitcez.
 
 

‘Uluslararası baskı etkili oldu’

 
 
‘’Tahliyenin temel sebeplerinin en önemli etkeni yerli ve yabancı basının bu davanın arkasından gitmeleri oldu. Uluslarası baskılar oldu.’’
 
 

‘Çok destek aldık ama çok da yıprandık’

 
 
‘’Böyle bir şeyi kimsenin yaşamasını istemem, bu kadar desteğe rağmen çok yıprandık. iddianameyi hazrılayanların çok daha tutarlı ve sağlam delillere dayanması lazım yoksa böyle uzun tutukluluklar devam eder.’’
 
 

 

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