Kılıçdaroğlu: Tutuklu vekillerin de yolu açılsın

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin Odatv davasında verdiği tahliye kararlarını, “Çok geç kalmış bu tahliyelerle devamı beklenen tahliyeler, özgürlüğü gasbedilenlere özgürlük kapısını açan bir yol olacağı gibi, Türkiye'yi de gazeteci ve milletvekillerini tutuklayan ülke olma ayıbından kurtaracaktır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliyesine karar verdiği Nedim Şener'in eşi Vecide Şener ile Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık'ı telefonla arayarak kutladı ve “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Tahliyelerle ilgili bir de mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Nedim Şener, Ahmet Şık, Coşkun Musluk ve Sait Çakır'ın tahliyelerinin tutuklu millet iradesinin özgürleşmesine, tutuklu milletvekillerinin de tahliyesine, ayrıca, basın ve ifade hürriyetini kullandığı için tutuklanarak ceza evlerine konulanlara da özgürlük yolunu açmasını diliyorum. Çok geç kalmış bu tahliyelerle devamı beklenen tahliyeler, özgürlüğü gasbedilenlere özgürlük kapısını açan bir yol olacağı gibi, Türkiye'yi de gazeteci ve milletvekillerini tutuklayan ülke olma ayıbından kurtaracaktır.”