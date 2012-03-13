T24 - Odatv davasında 375 gündür tutuklu yargılanan gazeteciler Nedim Şener, ve Ahmet Şık cezaevinden çıktı. Ahmet Şık, "Eksik kalmış adalet hukuk ve demokrasi getirmeyecek, bizi içeri atan savcılar, çeteler, cemaatçiler birgün içeri atılacaktır" dedi. Nedim Şener ise, "Hrant için adalet için diye girdim, aynı şekilde çıkıyorum, yazacağım ilk yazı Hrant ile ilgili olacak" diye konuştu.

Ahmet Şık ve Nedim Şener'i cezaevi çıkışında aileleri, sevenleri ve kalabalık bir basın grubu karşıladı.

Öte yandan Akşam yazarı Tuğçe Tatari'nin iddiasına göre hakim Şık ve Şener'i 'kanal kanal gezmeyin' diye uyardı.

Ahmet Şık: Bu komployu kuran polisler, savcılar, hakimler, cemaatçiler bu cezaevine girecek

‘’Arkadaşlar çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Eksik kalmış adalet bu ülkeye demokrasi getirmeyecek. Sadece benim davamda 5 tutuklu var. 100'den fazla gazeteci içerde. 600 civarında üniversite öğrencisi var. 6 binin üzerinde KCK tutuklusu var. Bunların hepsi düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmeli. Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcı ve hakimler bu cezaevine girecek. Burada ant içiyorum. Onlar buraya girdiğinde bu ülkeye adalet gelecek. O cemaat bağlantılı o çete bağlantılı adamlar buraya girecek. Bakın çok net söylüyorum. Burada cemaatçi olan herkesi suçlamıyorum. Cemaatçi olup da bir çete faliyeti gibi çalışan bürokratlardır, adamlardır bu işin sorumluları. Bunca baskı ve zulümden o iktidarın korktuğu bizim de özlemini duyduğumuz ve mücadelesini sürdürdüğümüz bir hayat çıkacak.’’

Şener: Bütün amacımız Hrant’ın kanını yerde bırakmamak olacak

‘’Hrant için adalet için diye girdim, aynı şekilde çıkıyorum Hrant için adalet sağlanmadığı sürece bu ülkede adaletten bahsedilemez. Bizi bir komployla hapise attılar. Ama sayenizde, arkadaşlarımız, basın, özgürlük savaşçıları sayesinde buradayız. Bundan sonra bütün amacımız Hrant’ın kanını yerde bırakmamak olacak.’’

Hakimden Nedim ve Ahmet'e ilginç uyarı!

Duruşmayı takip eden gazetecilerden Akşam yazarı Tuğçe Tatari'nin iddiasına göre hakim Şık ve Şener'i 'kanal kanal gezmeyin' diye uyardı.

Tatari, Twitter'dan duyurduğu iddiayı üç ayrı avukattan teyit ettirdiğini söyledi. "Hakim 'tahliye olan arkadaşlar kanal kanal gezerse haklarında ışlem başlatırım' uyarısında bulunmuş! Bilginize.." diyen Tatari, hakimin bu uyarıyı avukatlara açıkça yaptığını kaydetti.