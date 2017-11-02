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Vatikan'dan Tarsus'taki gizemli kazıyla ilgili açıklama

Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell: Vatikan'ın Tarsus'taki kazı veya başka faaliyete dahli yoktur

02 Kasım 2017 14:14

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, 'Aziz Paul’ün İnciliyle ilgili Vatikan’ın talimatıyla Tarsus’ta gizli kazı yaptırıldığı' iddiasına Vatikan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden yanıt geldi.

Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Vatikan'ın Tarsus'taki herhangi bir arkeolojik kazı veya başka faaliyete dahli yoktur" dedi. Büyükelçi, Vatikan'ın Tarsus'taki olayla ilişkilendirildiği haberlerin 'uydurma' ve 'yanlış' olduğunu söyledi.

TIKLAYIN - Tarsus'taki gizemli kazıyla ilgili "Koordinatlar Vatikan'dan" iddiası

Tarsus 82 Evler mahallesinde gizlilik kararı içinde birinci yılını dolduran kazı evine girmeye çalışan CHP'li Atıcı, olaydaki esrarın Hıristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Paul’ün kayıp İncil’i ile ilgili olduğunu ileri sürmüştü.

Yeraltı şehri iddiası

Öte yandan kazı yapılan yerden görüntüler paylaşan Ahaber, kazıya ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi. Haberde, kazı yapılan yerde Roma dönemine ait devasa bir yer altı şehri olduğu ileri sürüldü

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