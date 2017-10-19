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Yaşam

Mersin'de 11 aydır süren gizemli kazıdan ilk görüntüler

Mersin 82 Evler Mahallesi’ndeki kazı özel harekât polislerinin güvenlik önlemleri altında sürdürülüyor

19 Ekim 2017 01:25

Mersin’in Tarsus İlçesi’nde bulunan 82 Evler Mahallesi’nde, gecekondu tipi bir evde özel harekat polisleri gözetiminde yapılan kazı, yaklaşık 11 aydır sürüyor. Göçüklere neden olan ve giriş- çıkışlara izin verilmeyen kazı alanında sondaj çalışması yapıldığı görülürken, kazı yapılan evden ilk görüntüler ortaya çıktı.

Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel bir ekip tarafından, özel harekat polislerinin önlemleriyle 13 Kasım 2016 tarihinde başlatılan kazı, gizlilik içerisinde devam ediyor. Polis barikatları ve brandalarla çevrili kazı alanında kimsenin giriş-çıkışına izin verilmezken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın da alana alınmadığı bahçede, sondaj çalışması yapıldığı görüldü.

İlk kez görüntülenen evin bahçesinde bulunan sondaj makinesi ve su boruları dikkat çekti. Daha önce kazı nedeniyle mahallede göçükler meydana gelmesi üzerine, binanın çevresindeki eski yapıların güvenliği için zemin katmanlarının saptanmasına yönelik sondaj çalışması yapıldığı ileri sürüldü.

Mersin Gündem gazetesi, kazı alanının yapıldığı bölgeden olduğu iddia edilen görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, kazı yapılan evin orta bölümünün komple yıkıldığı ve açılan tünelin genişliği dikkat çekiyor.

Atıcı, Başbakan’a sormuştu

Kazı çalışmasını yakından takip eden, ancak kendisine de bugüne kadar resmi bilgilendirme yapılmayan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, başbakanın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, bazı iddiaları gündeme getirmişti. Atıcı, “Kazıda hangi tarihi eserler çıkarıldı. Bu eserler nerede saklanıyor?” diye sormuştu.

 

 

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