Tarsus'taki gizemli kazı sürüyor: CHP'li Atıcı'nın inceleme girişimi 5'nci kez sonuçsuz kaldı

Tarsus'ta 82 Evler mahallesinde bir yıldır olağanüstü güvenlik önlemleri altında süren kazıda gizlilik devam ederken, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın kazı yerini incelemesine izin verilmedi.

Atıcı, "Bu buraya beşinci gelişim. Her defasında burada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1 yıldır bu kazı esrarengiz şekilde devam ediyor. Ne olduğunu polisler de bilmiyorlar. Bu esrarengiz ve gizemli kazıda Türk polisi kullanılıyor" dedi.

Hürriyet'ten Bülent Saroğlu'nun haberine göre, Tarsus'tan tüm ülkeye yayılan gizem, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından açılan bir intihar dosyasıyla başladı. Kaçak kazı yapan grubun içinde Emniyet'in gizli soruşturmacısı olarak bulunan polis memurunun intiharının aslında cinayet olduğu ortaya çıkmış ve olaya kaynaklık eden kazı evi güvenlik çemberine alınmıştı.

​Kazının gizli yürütülmesi kamuoyunda komplo teorilerini de beraberinde getirdi. İnternette birçok mecradaki yayınlarda, dünyaca ünlü Dakyanus hazinesinin bulunduğu, Hristiyanlığın en önemli isimlerinden birinci yüzyılda yaşayan Tarsuslu Aziz Paul'un İncil'ine ulaşıldığı veya evin altında Akdeniz'e kadar ulaşan tünelin kayıp Atlantis'e ulaştığı gibi birbirinden gizemli teoriler gündeme getirildi.

"Türk bayrağının altına sığınıp bu işleri yapamazlar"

4 farklı girişiminden ve Meclis'te gündeme getirdiği önergelerden hiçbir bilgiye ulaşamayan CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, bu sabah saatlerinde yeniden olay yerine gitti.

Eve girmesine polisin izin vermediği atıcı sosyal medyadan canlı yayınla çevredeki evleri gösterdi ve olayın gizemini anlattı. Atıcı, "Bu buraya beşinci gelişim. Her defasında burada ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1 yıldır bu kazı esrarengiz şekilde devam ediyor. Ne olduğunu polisler de bilmiyorlar. Bu esrarengiz ve gizemli kazıda Türk polisi kullanılıyor. Böyle herkesin midesinin bulandığı bir işte polisimizin kullanılması doğru değildir. Bugün geldiğimizde buraya bir de Türk bayrağı asmışlar. Böylesine şaibeli işlerin olduğu, böylesine gizli, gizemli işlerin olduğu bir ortamda Türk bayrağının altına sığınıp bu işleri yapamazlar" dedi.

"Evlerin altı boş"

Bitişik evleri ziyaret eden Atıcı, buradaki yaşlı bir çiftle sohbet etti. Çatlamış duvarlarını gösteren komşu çift, "Yaptılar, ettiler, gittiler böyle. Bütün olduğu gibi böyle hep çatlak. Evlerin altı boş. İki yaşlı nereye gideceğiz, kiralar pahalı. Gizli yaptılar, gizli ettiler, götürdüler gittiler, ne oldu biz anlamadık. Bize, ‘Bir tehlike olursa size ev vereceğiz, ev olmazsa ev parası vereceğiz' dediler. Kafile kafile geldiler, 20 kişi bir geldi, 20 kişi bir geldi" diye anlattılar.