'Vatan hainleri' mezarı kuran Topbaş'ın damadı 'FETÖ' suçlamasıyla gözaltına alındı!

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında ‘FETÖ’nün finans ayağı’ olduğu iddiasıyla İstanbul’da başlatılan operasyon kapsamında Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı da gözaltına alındı. Topbaş, darbe girişiminden sonra yaptığı açıklamalarda ‘Vatan Hainleri Mezarlığı’ kurmuştu. Aydınlı Grup’un başındaki Kavurmacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Topbaş’ın kızı Kübra Topbaş’la evli.

Sabah'ın haberine göre, Kavurmacı'nın ofisinde Mefkure Yolculuğu, Ölüm Ötesi Hayat, Sonsuz Nur isimli kitapların da aralarında bulunduğu çok sayıda Fethullah Gülen'e ait kitap ve Gülen'in bir sözünün de yer aldığı plaket bulundu.

Operasyon kapsamında Ömer Faruk Kavurmacı'nın yanı sıra Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şevki Kavurmacı da gözaltına alındı. İki şüpheli de İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Operasyon kapsamında Ömer Faruk Kavurmacı'nın yanı sıra Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şevki Kavurmacı da gözaltına alındı. İki şüpheli de İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

1 numara Rızanur Meral

15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyoda 187 kişi hakkında gözaltı kararı var. 187 kişilik listesinin bir numaralı isminin TUSKON Başkanı Rızanur Meral olduğu belirtildi. Operasyon, İstanbul’da 100 farklı adreste yapıldı.

Gözaltı listesinde Eroğlu Holding patronu Nurettin Eroğlu, Güllüoğlu Baklavaları'nın sahipleri Faruk Güllüoğlu ve Nejat Güllüoğlu'nun da bulunuyor. Bu iş adamlarının adreslerinde de arama gerçekleştirildi.