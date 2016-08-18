TUSKON dahil dev şirketlere 'FETÖ' operasyonu; 187 iş adamı hakkında gözaltı kararı

'FETÖ' iş dünyası yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TUSKON ve Aydınlı Grup, Eroğlu Holding ve Güllüoğlu Baklavaları'nın da aralarında bulunduğu üye şirketlerine 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 187 şüpheli hakkında gözaltı, 'Terör örgütünün finansmanı', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı verilen 187 kişilik listesinin bir numaralı isminin TUSKON Başkanı Rızanur Meral olduğu belirtildi. Aydınlı Grup, Eroğlu Holding ve Güllüoğlu Baklavaları'nda da arama yapıldı. Aralarında Faruk Güllü ile Nejat Güllü ve Ömer Faruk Kavurmacı’nın da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Tüm malvarlıklarına el konuluyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 187 şüphelinin tüm malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

Kadir Topbaş'ın damadına 'FETÖ' operasyonu

İstanbul’da eş zamanlı başlatılan FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın da evinde ve iş yerinde arama yapılıyor. Kavurmacı, Kadir Topbaş’ın kızı Kübra Topbaş ile evli.

İstanbul'da 100'e yakın

adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik başta Fatih, Şişli, Kağıthane, Pendik ve Şile ilçelerinde tespit edilen 100'e yakın adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İş dünyası yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında TUSKON ve üye şirketlere operasyon başlatıldığı iddia ediliyor. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, 187 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 15 ilde 1000 polisle gerçekleştirilen operasyon kapsamında Aydınlı Grup, Eroğlu Holding ve Güllüoğlu Baklavaları'nda da arama yapılıyor. Gözaltı listesinin bir numarasında da TUSKON Başkanı Rızanur Meral var. Meral'in yurtdışında olduğu belirtiliyor.

Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Fatih, Şişli, Kağıthane, Pendik ve Şile ilçelerinde tespit edilen 100'e yakın adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Polisler, Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerindeki bir siteye girdi. Sitede arama kararı bulunan bir daireye giren ekipler arama yaptı.

Gözaltı listesinde ünlü patronların adı

Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı'nın ev ve iş yeri adreslerinde arama gerçekleştirildiği öne sürüldü. Yine gözaltı listesinde Eroğlu Holding patronu Nurettin Eroğlu, Güllüoğlu Baklavaları'nın sahipleri Faruk Güllüoğlu ve Nejat Güllüoğlu'nun da bulunduğu ileri sürüldü. Bu iş adamlarının adreslerinde de arama gerçekleştirildi.

Rızanur Meral'in o sözleri dosyada iddiası

Rızanur Meral, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Yakında kimlerin inlerde yaşadığını herkes görecek" sözleriyle gündeme gelmişti.

Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen TUSKON'un 2014 yılındaki 5'inci Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in konuşması gündeme oturmuştu.

Rızanur Meral, o konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete gönderme yaparak "Yakında kimin inlerine girilecek göreceğiz" diye konuşmuştu. Çok sayıda iş adamının da tehdit konuşmasını dakikalarca ayakta alkışladığı görülmüştü. Bu görüntülerin de soruşturma dosyasında yer aldığı iddialar arasında.

"Kimlerin in arayacağını göreceğiz" demişti

Meral, o konuşmasında "Oylarınızla yönetime gelenlerin sizleri haşhaşilikle, ur , virüs , kandan beslenen vampirler olmakla suçlamaları çok ağırınıza gidiyor biliyorum. Ama sokakta, otobüste, kahvede, medyada duyup gördüklerimize göre şuna da inanıyorum ki yakın gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde kimlerin asıl olduğunu herkes görecek" demişti.